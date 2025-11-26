盧秀燕稱擁中國籍不應參政 傅：說法與黨團方向一樣

台中市長盧秀燕前天強調公務人員或民意代表不應有中、美、日等任何國家的國籍。（記者蘇金鳳攝）

立法院國民黨團推動「國籍法」修法，讓中國配偶參政權不受國籍法規範，對此，台中市長盧秀燕前天表示，一定要中華民國國籍才能服公職，不管擁有包括中國、美國及日本國籍，都不應服公職。國民黨團總召傅崐萁昨表示，盧秀燕的說法沒錯，與國民黨團修國籍法的方向完全一樣，不是讓只有中國國籍而無中華民國國籍的人參政，而是入籍中華民國滿十年，就要確保他的參政權，黨團的修法也是滿十年就要確保其參政權。

盧秀燕前天在台中市議會答詢表示，一定要是中華民國國籍才能服公職，不管是公職人員及民意代表，要以中華民國為唯一效忠的對象，不管擁有哪一個國的國籍包括中國、美國及日本，都不應該服公職。

請繼續往下閱讀...

傅崐萁對此表示，盧秀燕的說法沒錯，與國民黨團修國籍法的方向完全一樣，有美國籍、中國籍等其他國籍，當然不可以參選中華民國的公職。盧的說法也很清楚，不是讓只有中國國籍而無中華民國國籍的人參政，而是入籍中華民國滿十年，就要確保他的參政權，黨團的修法也是滿十年就要確保其參政權。

入籍滿十年 確保參政權

傅崐萁表示，入籍滿十年的參政權已經是憲法層級，兩岸人民關係條例是依據憲法的增修條文制定，民國九十五年大法官解釋的六一八釋字已經講得很清楚，限制不能參選是入中華民國國籍十年內，所以超過十年就可以參選。所以國民黨團的修法是讓民進黨不要故意用意識形態來扭曲憲法位階的法律事項，把民進黨政府要鑽的漏洞補齊，回歸憲法的精神。

傅崐萁強調，在台灣參政，必須要入中華民國國籍滿十年，依大法官解釋，這都有保障的參政權，盧秀燕講的是這樣，完全正確，並沒有錯。

國民黨團書記長羅智強也表示，盧秀燕說得沒錯，任何國人參政，都必須有中華民國國籍，陸配也一樣，目前被民進黨剝奪參政權的陸配議員、村長、里長，都具有中華民國國籍。事實上，依照「中華民國憲法」和「兩岸人民關係條例」，陸配參政，不管在陳水扁、馬英九還是蔡英文總統時期，皆是依「兩岸人民關係條例」規範。從來沒有發生像賴清德一樣，陸配參政權被政府剝奪的情形。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法