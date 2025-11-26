修國籍法》 綠喊話國民黨：勿與民意對幹

立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任民選公職。（路透社資料照）

國民黨團推動修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，台中市長盧秀燕則強調公務人員或民意代表不應有中、美、日等任何國家的國籍。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤昨受訪說，該法案不僅與社會主流民意背道而馳，連盧秀燕都持保留意見，國民黨不應在黨內未整合、社會無共識的情況下暴衝立法與民意對幹。

國民黨內部顯然無共識

國民黨籍台中市長盧秀燕前天在市議會答詢時表示，一定要是中華民國國籍才能服公職，不管是公職人員及民意代表，要以中華民國為唯一效忠的對象，不管擁有哪一個國的國籍包括中國、美國及日本，都不應該服公職。

吳思瑤受訪說，國民黨團提案讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，但盧持反對立場，顯示國民黨內部對此議題並無共識，最終仍要看國民黨中央如何定調，但是現任國民黨主席鄭麗文本身是中國介選的獲益者，較大機會是站在中國想要方案的立場。

劉世芳：不可能效忠兩個國家

對於盧秀燕上述說法，內政部長劉世芳受訪回應，擔任公職的意思是，只能針對某個國家效忠，不可能針對兩個國家效忠。不管是張善政市長或是盧秀燕市長的話，內政部都會參考。她也重申，如果「國籍法」修法，會不會有標籤化的處理，這樣反而對未來中配參加台灣的任何其他公共活動或公共領域上面，反而有不同的想像的空間。

媒體詢問，劉前天稱「如果大陸地區不叫外國，等於變相承認台灣是中國的一部分」，藍營對此批評讓台灣陷入更大風險，應立即下台負責。劉世芳回應，只要是中國的人，依照「兩岸人民關係條例」到台灣申請合法許可的話，在台灣不管是生活、福利、工作上面都是受到同樣的保障；但唯一不同的地方是，「國籍法」規定要對單一國家效忠，所以才會有「國籍法」第二十條的規定。

她強調，國籍法的規定是針對「中華民國以外的任何國家」，都依同樣的規定處理，沒有所謂的「化外」的規定；「如果有人把特別的某一個國家或地區把它修法排除掉的話，這個才是有點像是標籤化的處理。」

「今天中國人可以當立委

明天就可以當台灣總統」

吳思瑤抨擊，若今日允許門檻降低，形同為中國大開後門，「今天中國人可以當立委，明天中國人就可以當台灣總統」，此舉將嚴重侵蝕台灣民主的基石。

