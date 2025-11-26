為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民團提「故鄉稅」 盼化解財劃法僵局

    2025/11/26 05:30 記者謝君臨／台北報導
    經民連智庫召集人賴中強（右二）等人，倡議引進「故鄉稅」，盼化解朝野僵局。（記者廖振輝攝）

    經民連智庫召集人賴中強（右二）等人，倡議引進「故鄉稅」，盼化解朝野僵局。（記者廖振輝攝）

    為化解「財政收支劃分法」朝野僵局，台灣經濟民主連合倡議效法日本住民稅制度，引進「故鄉稅」，讓人民可自主決定個人綜合所得稅應納稅額中十一％部分的歸繳對象，可給予特定直轄市、縣市、鄉鎮市或直轄市原住民區。經民連昨拜會立法院民進黨團並舉行記者會，公布財劃法增訂第八之一條修正草案。

    在藍白立委主導下，立法院去年十二月廿日通過財劃法修正案。經民連智庫研究員高鉦詠分析，此法惡化區域均衡，以台中、彰化的界河烏溪及中央山脈，劃分台灣地方財政的贏家和輸家。

    經民連調查發現，雙北、桃竹苗、台中及宜花東成為「財劃法」贏家，背後因素直指修正案通過時，國民黨團三長的權力黑箱。高鉦詠說，該會期國民黨團首席副書記長王鴻薇代表中北部四都、特別是北市的利益；書記長林思銘代表竹竹苗的利益；總召傅崐萁代表的則是花東宜的利益。

    經民連智庫召集人賴中強提出「用稅投票，以故鄉稅深化民主」觀點。他表示，日本故鄉稅是住民稅的變形。住民稅是居住滿一年的居民，按年收入十％向所居住的地方政府繳納之稅捐，二〇〇八年起允許居民對特定地方政府指定捐贈。

    賴中強說，台灣個人綜所稅的十一％由中央統籌分配予地方，參採日本故鄉稅的精神和設計，因此允許納稅義務人在綜所稅應納稅額十一％、且不逾一一〇萬元的限額內，指定歸繳予特定地方自治團體。

