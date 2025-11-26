藍白稱院版財劃法沒試算》卓嗆：立院1年3修 哪次付委前有數字

立法院院會25日繼續對行政院長卓榮泰施政報告質詢，行政院長卓榮泰列席備詢。（記者羅沛德攝）

藍白挾立院席次優勢，封殺政院提出的「財劃法」草案，還稱政院提出的財劃法草案缺乏試算、數據，行政院長卓榮泰昨日直接回嗆，立院一年三修「財劃法」，「到底有哪一次在付委前提出任何數字版本？」痛批藍白是雙重標準、為難政府。

卓榮泰昨出席「一一四年全國十大績優農業產銷班表揚典禮」，會前受訪時做以上表示。他在立院接受答詢也強調，院版的財劃法是經過與地方六次以上的溝通，計算公式最合理，應該可以取得最大的共識，放在立院討論，至少能夠有個衡平討論的機會。

請繼續往下閱讀...

行政院發言人李慧芝昨也呼籲立法院回頭是岸，希望儘速理性審議政院版財劃法，讓各界有共同討論的機會。

對於十一月十四日藍白強行通過的再修版財劃法，卓榮泰在立院答詢時再次強調，此法會大幅的提升政府的舉債，舉債達到五六〇〇億，超過公債法上限，「所以我不能編，行政院不能編，編出來就是一個違法的預算」。

是否提覆議 卓：盼立委再想想

民進黨立委李柏毅詢問，政院是否對財劃法提覆議？卓榮泰說，最後覆議時間是本週四，這三天立法院還是能有些作為，「讓我們知道這部失速列車能不能停下來。」

民進黨立委賴瑞隆也問，是否對再修版財劃法提覆議或不副署？卓揆未正面回應，僅表示，希望用審計院版財劃法的動作，讓所有現在的財劃法討論停止，讓院版財劃法變成唯一可行。

卓榮泰直指，因為明年統籌分配稅款要多釋出四六一五億元，計畫型補助只能降為三〇八億元，少掉的計畫型補助，就由地方多負擔一些，如果地方政府不願意負擔，那就是把工程往後延。

李柏毅痛批，如果依照藍白通過的財劃法，等於宣告高雄捷運紫線掰掰，捷運林園線也沒有了，國民黨立委柯志恩要選高雄市長，舉手支持的財劃法卻把高雄毀掉，國民黨必須為此負責，國民黨立委應停止荒謬的財劃法。

卓榮泰則說，希望這幾天與地方政府溝通後，院版財劃法的分配數字能夠詳細計算出來，也請立委想一想對各該縣市的事權，有更合理的分配稅款。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法