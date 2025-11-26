為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德：建構分層防禦 加速打造「台灣之盾」

    2025/11/26 05:30 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德昨主持十二月份將官晉任授階典禮時表示，將加速打造「台灣之盾」。（總統府提供）

    總統賴清德昨主持十二月份將官晉任授階典禮時表示，將加速打造「台灣之盾」。（總統府提供）

    總統賴清德昨主持中華民國一一四年十二月份將官晉任授階典禮時表示，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，台灣必須持續發展不對稱戰力，國軍近年陸續籌獲M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓我們的防衛更具深度與韌性。

    將引進各型新興無人機

    賴清德指出，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全都面臨複合式挑戰。台灣必須以更堅定的民主信念，持續發展不對稱戰力，保護區域的和平穩定。

    賴清德表示，近年國軍陸續籌獲M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓我們的防衛更具深度與韌性。裝備更新同時，也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力，更具機動性、彈性與嚇阻效益。

    此次有侯嘉倫、陳宏詩、尹昌榮、黃超政四人晉任中將；葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、張博彥、李有恒、簡朝興等九人晉任少將。賴總統說，面對敵方不斷變化的灰色地帶侵擾手段，期許各位將軍帶領幹部研析敵情、創新戰術思維，結合台灣特殊地理條件，打造國軍更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民的福祉，也期許大家打破形式主義，帶領官兵專注於戰備訓練，提升組織效能。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播