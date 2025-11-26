賴清德：建構分層防禦 加速打造「台灣之盾」

總統賴清德昨主持十二月份將官晉任授階典禮時表示，將加速打造「台灣之盾」。（總統府提供）

總統賴清德昨主持中華民國一一四年十二月份將官晉任授階典禮時表示，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，台灣必須持續發展不對稱戰力，國軍近年陸續籌獲M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓我們的防衛更具深度與韌性。

賴清德指出，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全都面臨複合式挑戰。台灣必須以更堅定的民主信念，持續發展不對稱戰力，保護區域的和平穩定。

賴清德表示，近年國軍陸續籌獲M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓我們的防衛更具深度與韌性。裝備更新同時，也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力，更具機動性、彈性與嚇阻效益。

此次有侯嘉倫、陳宏詩、尹昌榮、黃超政四人晉任中將；葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、張博彥、李有恒、簡朝興等九人晉任少將。賴總統說，面對敵方不斷變化的灰色地帶侵擾手段，期許各位將軍帶領幹部研析敵情、創新戰術思維，結合台灣特殊地理條件，打造國軍更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民的福祉，也期許大家打破形式主義，帶領官兵專注於戰備訓練，提升組織效能。

