川習電話會 學者：川普想淡化台灣議題

美國總統川普與中國國家主席習近平廿四日晚間完成今年第四次通話，中方稱習近平電話中有談到台灣議題，但川普社群發文並未提及。對此，學者昨分析指出，從川普過去幾個月的表現可窺知，川普近期一直想要淡化台灣議題。圖為十月三十日韓國釜山川習會。（美聯社檔案照）

美國總統川普與中國國家主席習近平廿四日晚間完成今年第四次通話，中方稱習近平電話中有談到台灣議題，但川普社群發文並未提及。對此，學者昨分析指出，從川普過去幾個月的表現可窺知，川普近期一直想要淡化台灣議題；美中雙方領導人在會後講不同的內容，且雙方互不否認、互不承認，已是美中互動談話慣例。

美中會後各自表述 已成互動慣例

政治大學東亞所教授丁樹範認為，從川普過去幾個月的表現可窺知，川普近期一直想要淡化台灣議題，從上次APEC場邊「川習會」未提台灣議題，到這次通話僅有新華社發稿說有提、川普在自己的社群媒體Truth Social沒提，都感覺是要淡化台灣議題在美中、日中關係的角色。

請繼續往下閱讀...

丁樹範指出，川普意圖淡化台灣議題的原因值得追究，可能是因為台灣議題太過敏感，也可能是因為台灣議題在川習會談中的「價碼」較高，對台灣某種程度而言是好事。

丁樹範分析，新華社是用「理解」一詞，說明美國理解台灣議題對中國的重要性，按此邏輯推算，明年四月份川普赴中訪問時，美中雙方對台立場的共識頂多只會回到過去「美國認知（Acknowledge）到中國立場」的一貫立場。

政大政治系兼任教授嚴震生則認為，美中雙方領導人在會後講不同的內容，且雙方互不否認、互不承認，已經是美中互動談話的慣例。

川習雙方從上次在南韓實體會面時未提台灣，到現在中國官媒單方面指出電話會談有提台灣。嚴震生指出，是因為中日關係緊張才會有此發展，但川普也不便公開批評或支持日本立場，而是聽中國抱怨完之後，不否認中方表述，並不特別回應，必須採取此互動方式，雙方才有辦法繼續談下去；一旦雙方不同意對方看法，下次可能就談不下去了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法