    習近平致電川普提「台灣回歸」》府：中方不實敘事 無法改變互不隸屬

    2025/11/26 05:30 記者陳昀、陳鈺馥、黃靖媗／台北報導
    中國國家主席習近平與美國總統川普前晚通話，據中國新華社報導，習近平向川普聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，我總統府強調，中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。圖為十月三十日韓國釜山川習會。（路透檔案照）

    中國國家主席習近平與美國總統川普前晚通話，據中國新華社報導，習近平向川普聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，我總統府強調，中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。圖為十月三十日韓國釜山川習會。（路透檔案照）

    中國國家主席習近平與美國總統川普前晚通話，中方宣稱習向川普闡明中方對台灣議題的原則立場，聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，總統府昨強調，中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實，台灣將持續與美方保持聯繫，共同致力區域安全與穩定。

    總統府發言人郭雅慧表示，對於美中領袖對話，我政府立場一如既往，任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待，台灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

    郭雅慧強調，無論是二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位。中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。台灣會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

    外交部：中共企圖合法化對台動武

    陸委會表示，不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實；面對中共近來各種意圖改變區域現狀的單邊行為，我們將繼續與各方合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

    外交部發言人蕭光偉指出，中方再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關事實，企圖脅迫台灣，呼籲國際社會高度警覺，共同反制中國企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。

    國安人士分析，川普願意接起電話，不是來自於華府對於北京區域主張的興趣，更不要說認同，而是基於經貿上，中國願意承諾購買更多美國產品、解決芬太尼毒品問題。對美國在內各方來說，確保印太區域的安全穩定現狀，回到以規則為基礎的國際軌道，才是確保大家核心利益的基本原則。

