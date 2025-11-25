為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    行政立法協調會報 院版財劃法力拚週五付委

    2025/11/25 05:30 記者陳鈺馥、林欣漢、歐素美／綜合報導
    行政院發言人李慧芝、立法院民進黨團幹事長鍾佳濱(右)。（記者陳鈺馥攝）

    行政院昨召開行政立法協調會報，與立法院民進黨團及黨籍立委討論院版「財劃法修正草案」，力爭週五立法院院會付委審查。政院發言人李慧芝會後轉述，院版草案是取得共識的最佳版本，未來會持續與廿二個縣市溝通事權；民進黨團則說，藍白通過的「暴衝版」財劃法較去年新版增加二六四六億元，超過舉債上限難以執行。

    國民黨：公開水平分配的詳細數額

    對此，兼任國民黨發言人的立委牛煦庭說，政院如果真對自己的版本有信心，就立刻公開水平分配的詳細數額，院版財劃法才有討論空間；如果數字拿不出來，就沒有具體依據，沒辦法理性審查。

    李慧芝表示，卓揆在會中強調，政院版財劃法將中央和地方事權做合理劃分，並與委員討論。政院和地方政府已做六次溝通，參酌相當多專家學者意見，是取得共識的最佳版本，未來會續與廿二個縣市溝通事權部分，這是最合理公平、均衡的財劃法。

    民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，比較院版和去年通過的新版財劃法，院版調和新版財劃法沒規範到的，即「事權要隨著錢分攤到地方」。至於寺前通過的「暴衝版」財劃法，政院認為不可行，因為「暴衝版」較新版增加二六四六億元，已超出政府舉債上限，將難以執行。

    關於如何說服在野黨放棄「暴衝版」，轉而支持政院版財劃法？鍾佳濱回應，各委員都有不同地方選區，希望行政院能夠與地方政府首長進行充分說明。當地方政府瞭解到「暴衝版」不可行，院版比去年新版更能給地方政府較多財源支持，也有更多事權下放，應會得到地方首長或未來要參選地方縣市長的立委支持，期待地方首長發揮影響力。

    此外，卓揆昨在台中出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮，接受媒體訪問時也喊話在野黨，讓明年中央政府總預算可以順利審議，他表示，長照三．〇明年上路，預算達一一〇〇多億，家庭的補助一年達到十八萬，但如果沒有中央政府總預算，一切都是白談。

