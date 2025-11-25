敵我不分預算卡關》 國安人士：正是北京樂見的「裂縫」

國民黨主席鄭麗文先是出席統派活動追思共諜吳石等人，近日又針對賴總統稱「不該緬懷共諜」，反嗆不該消費國家英雄作為政黨鬥爭。（資料照）

國民黨主席鄭麗文先是出席統派活動追思共諜吳石等人，近日又針對賴總統稱「不該緬懷共諜」，反嗆不該消費國家英雄作為政黨鬥爭。國安人士指出，總統提醒國人認清威脅來源，卻被鄭歸類為「政治攻防」，等同混淆敵我界線，「敵我不分、預算卡關」正是北京最希望看到的「裂縫」，對國際盟友更是負面訊號。

國安人士指出，國家元首以三軍統帥身分紀念與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍，以歷史定位的高度清楚區隔英雄與共諜，實為理所當然；反觀鄭麗文紀念叛國共諜吳石，在面對社會質疑時更應該說清楚，而不是轉移焦點。

國安人士也點出三項警訊。首先，中國正透過軍事恫嚇、情報滲透與心理戰全面施壓台灣，鄭麗文將總統對認清威脅來源的提醒歸類為「政治攻防」，等同淡化外部威脅、混淆敵我界線，讓部分民眾誤以為兩岸議題只是政黨之爭，這是直接削弱台灣安全防線。

第二，杯葛國防相關預算，恐向盟友傳遞錯誤訊號。國安人士說，藍白近來藉由「財劃法」與程序爭議掣肘中央，總預算審查因此停擺，軍事相關預算恐面臨延宕，美國與盟友正密切關注台灣是否展現一致的防衛意志，預算就是最直接的指標，一旦國防特別預算無法審議、拖延軍備時程，台灣自我防衛的決心恐被質疑，對國際是負面訊號。

第三，敵我不分、預算卡關，就是北京最希望看到的內部裂縫。國安人士強調，「國防不是藍綠議題，是國家存亡議題！」敵我不分，是對國安最大的傷害，國防預算卡關，更替台灣安全埋下風險，一旦台灣內部出現敵我混淆與政治操作國防的現象，將使北京誤判「台灣防衛意志薄弱」，進而升高台海情勢風險。

國安人士提及，近來德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀曾在美國聯邦參議院外交委員會召開的聽證會明確表達，美方應加速對台軍售交付並深化美台日菲合作；前白宮官員杜如松（Rush Doshi）也表示「國際正密切觀察台灣是否展現一致的防衛意志」，這在在證明，台灣必須團結、必須明確、防衛意志必須一致，這是國家能否長久存在的問題。

