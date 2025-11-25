鄭麗文赴大溪謁陵 推崇保衛中華民國

國民黨主席鄭麗文（前）昨赴大溪謁陵，她批評民進黨是民主轉型的破壞者。（記者李容萍攝）

綠酸拜完叛將又拜蔣 「若地下有知 恐會跳起來」

昨天是國民黨創黨一三一週年黨慶，黨主席鄭麗文率副主席李乾龍等人前往桃園市慈湖、頭寮陵寢謁陵。她表示，台灣民主轉型後，最大的受益者和破壞者就是執政的民進黨，其破壞司法獨立、藐視國會尊嚴、行政擅權專斷，國民黨必須秉持故總統蔣經國的精神，要護民主、要拚和平、要拚經濟。

請繼續往下閱讀...

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱受訪時對此酸說，國民黨的現任黨主席，可以又去悼念祭拜背叛中華民國的叛將吳石，又要去祭拜中華民國的前元首、中國國民黨的前黨主席。鍾直言：「如果這些人地下有知，恐怕都會精神錯亂或跳起來！」

鄭麗文說，現代史上有三場非常重要的戰爭，都是由故總統蔣介石領導，包括北伐、抗日與後來的國共內戰。蔣介石保衛中華民國、保衛台灣，希望國民黨能扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定跟和平。而蔣經國推動台灣和平的民主轉型，推動十大建設及高科技產業，讓台灣躋身亞洲四小龍，創造舉世羨慕的經濟奇蹟，台灣有今日安居樂業的經濟成果及民主法治制度都要感謝他。

鄭批綠是民主轉型破壞者

話鋒一轉，鄭麗文說，台灣民主轉型後，最大的受益者就是執政的民進黨，但對台灣民主最大的破壞者也是民進黨。她說，過去這近十年，民進黨不但侵犯新聞自由，破壞言論自由，同時破壞司法的獨立，藐視國會的尊嚴，行政擅權專斷，所作所為都在嚴重腐蝕台灣民主憲政的基石，國民黨現在非常重要的任務，就是必須延續保護捍衛台灣的民主憲政。

針對鄭麗文的批評，民進黨發言人韓瑩昨回嗆，鄭麗文日前稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者的荒謬言論造成國際笑話，鄭先是歌頌獨裁者、戰爭侵略者，後又唱和中共、悼念共諜吳石，敵我不分，淪統戰幫兇，對於一個認為普廷不是獨裁者、屢屢與自由民主唱反調的人而言，似乎不適合與其討論「民主」這件事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法