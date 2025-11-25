藍委提修「國籍法」 中配參政權不受規範》盧秀燕：有中國籍 不應服公職

台中市長盧秀燕表示，公職人員及民意代表，唯一效忠中華民國。（記者蘇金鳳攝）

國民黨立院黨團將提修國籍法，讓中國配偶參政權不受「國籍法」規範，同時將中配入籍年限從六年縮短成四年，不過，國民黨籍縣市長，對此議題看法不盡相同。

台中市長盧秀燕昨在市議會答覆質詢時表示，一定要是中華民國國籍才能服務公職，不管是公職人員及民意代表，要以中華民國為唯一效忠的對象，不管擁有哪一個國的國籍包括中國、美國及日本，都不應該服務公職；至於中配入籍年限縮短是否合適？盧秀燕則表示，立委有修法職權，是否會如此修只是臆測，她不評論。

請繼續往下閱讀...

張善政：中配參政是好事

新北市長侯友宜受訪則表示，在維護國家安全下，也要兼具人道關懷，所以相關修法討論都必須兩者兼顧，希望在符合國安的前提下，讓在這塊土地生活的人都擁有各項權利，讓這塊土地能夠更好。台北市長蔣萬安則對相關議題都未做任何回應。

桃園市長張善政認為，中央一直以國籍法講中配參政資格，在法的層面是有問題的；基於尊重人權，他認為讓中配有機會參政是好事，對於縮短中配入籍年限也「樂見其成」。

鍾東錦：參政權可以稍緩

國民黨籍苗栗縣長鍾東錦則指出，讓中配入籍時間縮短是好事，但入籍和參政權可以分開處理，畢竟要了解台灣參政的相關制度，需要時間，所以參政權可以稍緩。

而新竹縣長楊文科的看法則是，參政的中配既已取得國民身分證，就應享有各種福利與義務，實務上中國不可能發出「放棄中國籍證明」，要求參政的中配需取得這項證明，無異是緣木求魚；同理，正因取得身分證就代表享有國民各種福利，所以是否讓中配取得身分證的年限縮短，須依實務現況審慎評估。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法