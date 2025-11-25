為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍委提修「國籍法」 中配參政權不受規範》盧秀燕：有中國籍 不應服公職

    2025/11/25 05:30 記者蘇金鳳、黃旭磊、黃政嘉、鄭淑婷、董冠怡、彭健禮、黃美珠／綜合報導
    台中市長盧秀燕表示，公職人員及民意代表，唯一效忠中華民國。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕表示，公職人員及民意代表，唯一效忠中華民國。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨立院黨團將提修國籍法，讓中國配偶參政權不受「國籍法」規範，同時將中配入籍年限從六年縮短成四年，不過，國民黨籍縣市長，對此議題看法不盡相同。

    台中市長盧秀燕昨在市議會答覆質詢時表示，一定要是中華民國國籍才能服務公職，不管是公職人員及民意代表，要以中華民國為唯一效忠的對象，不管擁有哪一個國的國籍包括中國、美國及日本，都不應該服務公職；至於中配入籍年限縮短是否合適？盧秀燕則表示，立委有修法職權，是否會如此修只是臆測，她不評論。

    張善政：中配參政是好事

    新北市長侯友宜受訪則表示，在維護國家安全下，也要兼具人道關懷，所以相關修法討論都必須兩者兼顧，希望在符合國安的前提下，讓在這塊土地生活的人都擁有各項權利，讓這塊土地能夠更好。台北市長蔣萬安則對相關議題都未做任何回應。

    桃園市長張善政認為，中央一直以國籍法講中配參政資格，在法的層面是有問題的；基於尊重人權，他認為讓中配有機會參政是好事，對於縮短中配入籍年限也「樂見其成」。

    鍾東錦：參政權可以稍緩

    國民黨籍苗栗縣長鍾東錦則指出，讓中配入籍時間縮短是好事，但入籍和參政權可以分開處理，畢竟要了解台灣參政的相關制度，需要時間，所以參政權可以稍緩。

    而新竹縣長楊文科的看法則是，參政的中配既已取得國民身分證，就應享有各種福利與義務，實務上中國不可能發出「放棄中國籍證明」，要求參政的中配需取得這項證明，無異是緣木求魚；同理，正因取得身分證就代表享有國民各種福利，所以是否讓中配取得身分證的年限縮短，須依實務現況審慎評估。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播