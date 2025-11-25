民進黨示警：藍白4部曲毀台民主

民進黨示警，慎防「破壞民主選舉四部曲」。（民進黨提供）

民進黨昨示警，藍白透過提出公投綁大選、不在籍投票、修改國籍法、中配六改四的「破壞民主選舉四部曲」，意圖一步步毀壞台灣得來不易的民主制度，讓中國有更多介選空間，台灣的未來恐變成「由中共決定」，將對台灣的主權與國安造成無法彌補的傷害。

民進黨指出，第一部曲「公投綁大選」，二〇一八年十案公投綁地方選舉的混亂記憶猶新，當時大排長龍，甚至「邊投票、邊開票」的離譜狀況，將隨藍白提案修法再度上演；第二是藍白強行推動「不在籍投票」，未來單一投開票所一次要準備至少七十種至上百種選票，如何發放、開票及唱票？恐削弱選舉公正性，降低民眾對選舉的信任感。

民進黨提到，第三部曲「修改國籍法」，所有外國人想參選我國公職，都必須放棄原本國籍，並宣示效忠國家、遵守憲法，為什麼中配可以不一樣？後續又是要效忠哪個國家？中共長期對台文攻武嚇、統戰滲透，甚至「跨國鎮壓」，還訂定法律要求中共公民「支持、配合國家情報工作」、「維護國家統一」，中國籍人士若擔任我國公職，會不會自願或被迫洩漏我國政府情報？

民進黨再指出，第四部曲「中配六改四」，去年多位國民黨立委先後提案想修改「兩岸人民關係條例」，縮短中國配偶取得我國國籍的年限，不只會有洗人口、瓜分健保及社福資源的疑慮，更可能進一步改變台灣的選民結構，四個法案合起來看，就能清楚看出背後意圖，恐讓中國有更多介選的空間，未來政府要職可能是中國人擔任，甚至台灣的未來恐由中共決定。

民進黨團幹事長鍾佳濱昨表示，台灣是承認雙重國籍的國家，歸化台灣不用放棄原本國籍，但公職人員必須對國家忠誠，因此「國籍法」規定，公職人員只能有中華民國單一國籍。鍾還說，日本、越南、中國都是單一國籍的國家，如果中國公民要歸化為日本公民，必須放棄中國國籍。中國人到很多單一國籍國家歸化，都有放棄中國國籍的事實。

國民黨：保障既有的參政權

對於綠營的質疑，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，不管是修國籍法或兩岸人民關係條例，都是基於保障既有的參政權，而不是幫特權開後門。國民黨立委賴士葆也說，兩岸事務多年以來均依中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理；如果以國籍法的框架來限制，將陸配視為「他國國民」，不符合法制原意。

