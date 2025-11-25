保二總隊實施關鍵基礎設施演練

保二總隊平時都會在守護的關鍵基礎進行演練。（資料照）

為落實關鍵基礎設施保護，警政署保安警察第二總隊昨在桃園大潭發電廠、觀塘液化天然氣接收站、新北淡水海纜站等三地，實施關鍵基礎設施防護演練，而受訓完的保二特勤隊也首度進駐，至於演練細節部分，保二總隊表示，該次演練涉及關鍵基礎設施相關資訊，不便透露。

據了解，保二總隊防護關鍵基礎設施超過四十處，包括鐵道、電廠、天然氣接收站、電信與衛星機房、科學園區等，而進入「關鍵基礎設施防護訓練班」的員警，均需接受「戰術肌力體能訓練」、「基礎救護訓練」、「裝備武器基礎技能」、「裝備整備」、「資訊系統防護及網路安全」等多項課程。

請繼續往下閱讀...

據了解，保二總隊從二〇二三年下半年編制一千兩百人左右，逐步擴編將近三千人左右，而去年九月開始，更挑選近七十名菁英受訓受個月，規劃加入「保二特勤隊」，但據保二特勤隊員警透露，目前單位尚未配發其他裝備，還是配戴原單位的華瑟 PPQ M2 NPA手槍，主要以防衛關鍵基礎設施為目標，並未有進一步指示。

據悉，保二關鍵基礎設施防護演練，昨天上午九時開始三地同步進行視訊演練，直至下午三時卅分左右結束，期間保二員警採以空包彈方式進行射擊，期間傳出陣陣槍響，其中一處據點淡水海纜站，轄區淡水分局也派員在外圍進行交通管制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法