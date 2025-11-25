提升防災準備 全民安全指引與國際接軌

歐洲民主國家印發防災手冊情形

新版《台灣全民安全指引》手冊即起全面普發，內政部長劉世芳昨天表示，希望民眾可以放在客廳裡面翻閱，而非看完就丟，這本「小橘書」一定比「小紅書」更有資訊的參考性質；民進黨立委張宏陸建議，國防部製作小短片來強化宣導，國防部副部長柏鴻輝則允諾會比照辦理。

立院內政委員會昨邀請劉世芳、國防部副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告並備詢。

民進黨立委蘇巧慧質詢時關切，現在坊間有很多說法，包括是不是明年要打仗、浪費公帑、不投降從來都不是一個政府該做的，還有人稱手冊可以丟到回收桶，國防部、內政部對於坊間的輿論攻擊如何回應。

柏鴻輝回應，在面對強敵情況下，任何情況都必須預先做推演，且在俄烏戰爭以後，歐洲先進國家也依此方法來制定全民防衛韌性要求，台灣是比照這個精神、並與國際接軌。

劉世芳表示，相信提供錯假訊息的人可能不在台灣出生長大，台灣每年的地震、天災，是否應該看一下「台灣全民安全指引」內容，提供這樣訊息的人，不是公主病就是王子病，可能在無塵室長大，而台灣人不是公主也非王子，應先看一下內容再決定要不要丟到回收桶。

此外，國防部補充，近來捷克、法國、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞及立陶宛等國家，都陸續規劃、發布新版民防手冊、生存指南，採用電子檔及印製紙本併行，供民眾自由索取或以普發方式獲得。台灣，推動方向與國際民主國家一致，就是強化安全意識與全社會防衛韌性。

外媒評價高 駐台單位多表支持

國防部強調，我國自手冊發布後，國際媒體《路透社》評價手冊內容實用，不是製造恐慌，而在提升民眾防災準備；《美聯社》也稱手冊可讀性高，涵蓋天然災害與侵略等多元危機情境，是提升全民自救能力的重要工具。除外媒外，許多駐台外館如英國在台辦事處表示，對台灣的危機應對能力有信心，其餘如美國、德國、芬蘭等在台協會及辦事處均公開在網路表態支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

