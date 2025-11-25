為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    提升防災準備 全民安全指引與國際接軌

    2025/11/25 05:30 記者林哲遠／台北報導
    歐洲民主國家印發防災手冊情形

    歐洲民主國家印發防災手冊情形

    新版《台灣全民安全指引》手冊即起全面普發，內政部長劉世芳昨天表示，希望民眾可以放在客廳裡面翻閱，而非看完就丟，這本「小橘書」一定比「小紅書」更有資訊的參考性質；民進黨立委張宏陸建議，國防部製作小短片來強化宣導，國防部副部長柏鴻輝則允諾會比照辦理。

    立院內政委員會昨邀請劉世芳、國防部副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告並備詢。

    民進黨立委蘇巧慧質詢時關切，現在坊間有很多說法，包括是不是明年要打仗、浪費公帑、不投降從來都不是一個政府該做的，還有人稱手冊可以丟到回收桶，國防部、內政部對於坊間的輿論攻擊如何回應。

    柏鴻輝回應，在面對強敵情況下，任何情況都必須預先做推演，且在俄烏戰爭以後，歐洲先進國家也依此方法來制定全民防衛韌性要求，台灣是比照這個精神、並與國際接軌。

    劉世芳表示，相信提供錯假訊息的人可能不在台灣出生長大，台灣每年的地震、天災，是否應該看一下「台灣全民安全指引」內容，提供這樣訊息的人，不是公主病就是王子病，可能在無塵室長大，而台灣人不是公主也非王子，應先看一下內容再決定要不要丟到回收桶。

    此外，國防部補充，近來捷克、法國、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞及立陶宛等國家，都陸續規劃、發布新版民防手冊、生存指南，採用電子檔及印製紙本併行，供民眾自由索取或以普發方式獲得。台灣，推動方向與國際民主國家一致，就是強化安全意識與全社會防衛韌性。

    外媒評價高 駐台單位多表支持

    國防部強調，我國自手冊發布後，國際媒體《路透社》評價手冊內容實用，不是製造恐慌，而在提升民眾防災準備；《美聯社》也稱手冊可讀性高，涵蓋天然災害與侵略等多元危機情境，是提升全民自救能力的重要工具。除外媒外，許多駐台外館如英國在台辦事處表示，對台灣的危機應對能力有信心，其餘如美國、德國、芬蘭等在台協會及辦事處均公開在網路表態支持。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播