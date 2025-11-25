國安人士分析「台灣有事」說》中國誤判發動威脅 反促成「台日共振」

日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的答詢引起北京當局反彈，不僅祭出「威脅斬首」的粗鄙外交辭令，更發動軍演與經濟脅迫。（美聯社資料照）

日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的答詢引起北京當局反彈，不僅祭出「威脅斬首」的粗鄙外交辭令，更發動軍演與經濟脅迫。我國安全人士分析，中國在兩個誤判下高調發動「複合式威脅」，促成「台日共振」，讓挺台從民間情感化為日本官僚體系的「政治正確」，北京意圖在「川習會」後的戰略空窗主控第一島鏈的壞心眼也被一次打翻。

安全人士指出，高市的談話完全符合日本既有立場，也沒有違反「國際法」，因此獲得日本社會的高度支持，這不僅是支持台灣，而是因為台日在地緣、經貿甚至民間社會上都高度相關，實際上，「中國對台發動戰爭確實會造成日本的危機」這件事，已經是日本人可以輕易理解的共識，這也是中國這次反應的第一個誤判。

請繼續往下閱讀...

再者，安全人士表示，從極為粗暴的外交語言攻擊，到發動抵制日本觀光的經濟脅迫，再到針對性極高的發布軍演，以及發動海警船在日本水域灰色地帶侵擾等，中國高調地發動「複合式威脅」行動，讓日本社會第一次感受到「台灣的日常」。

挺台灣成日本官僚「政治正確」

該人士說，這引發的「共振現象」，是日本社會強烈表態支持自己的首相，讓原本相對謹慎保守的外務、防衛部門，一改作風跟著明確表態，堅守立場紅線，這是中國的第二個誤判，將日本民間社會對台的高度支持，化為領導階層的「政治正確」，連帶成為官僚體系的後續政策指針。

安全人士進一步研判，北京原先想趁「川習會」後美國可能將重心放在南美、中東的「戰略空窗」，拉高島鏈周邊威脅、主控第一島鏈情勢，這樣的壞心眼也因一連串誤判被打破。中國對台灣資通電軍、立委沈伯洋展開追捕，讓歐盟跟七大工業國組織G7直接定義「跨國鎮壓」，這次用對付台灣的手法攻擊日本也讓各國「感同身受」，更讓中國急於改善的國際形象功虧一簣。

安全人士認為，中國外交部長王毅明明是「日本通」，卻出現一連串荒腔走板的對外作為，沒唬住日本新政權，還惹來日本社會高度反感，背後可能是中共決策圈出了狀況，或社會壓力瀕臨臨界點的訊號，當中的原因值得我方注意。從我國的角度來看，就是緊盯中國可能帶來的區域風險，跟著各友方不脫隊，同時對各類複合威脅適時表明立場，「跟國際一致，該做什麼就做什麼」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法