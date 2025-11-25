立院外委會通過2涉中提案 藍白全缺席

王定宇提案時指出，各國國會站在真實與正義那一邊，而我們的國會直至今日還沒有通過國會決議文，所以國防外交委員會提出臨時提案。（記者塗建榮攝）

反對扭曲聯大第二七五八號決議 譴責長臂管轄我國人

世界多國理念相近國家近年接連通過友我決議，反對中國扭曲聯大第二七五八號決議。我國立法院外交及國防委員會昨也通過臨時提案，駁斥中國錯誤詮釋聯大第二七五八號決議。提案通過時，國民黨與民眾黨立委都未在會場，提案立委王定宇也對此表達遺憾。

立法院外交及國防委員會昨通過由民進黨立委王定宇、羅美玲、陳俊宇、陳冠廷提出的二案臨時提案，分別為譴責中國長臂管轄我國人與駁斥中國扭曲聯大第二七五八號決議。

提案指出，鑑於中國長期扭曲一九七一年十月廿五日聯大通過的第二七五八號決議，錯誤聲稱該決議支持其所謂「一中原則」，並藉此阻撓台灣參與聯合國及其他國際組織，為明確駁斥中國錯誤主張並重申我國立場，建請做成決議。

決議指出，「聯大第二七五八號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，全文未提及台灣，與我國無涉；該決議並未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國可在聯合國代表台灣，亦不等同中國所主張之『一中原則』，此為無可辯駁之事實。中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣的民選政府，才能在聯合國等國際組織中代表台灣人民」。

王定宇提案時指出，各國國會站在真實與正義那一邊，而我們的國會直至今日還沒有通過國會決議文，所以國防外交委員會提出臨時提案。

王定宇說，從開羅宣言、波茨坦宣言到聯大第二七五八號決議文，台灣的政治歸屬、主權歸屬從未被處理，也未被代表，台灣民主化後，九任總統都是台灣人民一票一票直選做出的選擇，證明主權在中華民國人民、主權在台灣人民身上。

此外，委員會也通過臨時提案指出，鑑於中國逕行宣布通緝我國現役之資通電軍、心戰大隊等維護國家安全之重要軍方人員，已構成對我國國家主權的嚴重侵犯與挑釁，我國國軍肩負保家衛國、捍衛台灣民主憲政之神聖職責，且中國對台灣從不具有任何司法管轄權，絕不容許中國以其國內法進行長臂管轄。

提案指出，中國此惡劣行徑再次證明其為區域安全穩定的麻煩製造者，外交及國防委員會對中國長臂管轄表達最強烈之譴責，並聲援被中國非法通緝的我國人民。王定宇說，任何一個台灣的人民，不管有什麼主張、不管是什麼行業，中國都無權管轄，與政治立場背景無關，而是與我國主權獨立相關。

