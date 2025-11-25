竹縣長選戰陳見賢率先表態 藍恐3搶1

林思銘、徐欣瑩︰等黨機制明朗 鄭朝方︰先拚市政 配合黨中央

二〇二六新竹縣長選舉點燃戰火！國民黨新竹縣副縣長陳見賢廿七日上午將在同黨籍議長張鎮榮、副議長王炳漢及跨黨派議員連署支持下，於新竹縣議會宣布參選下屆縣長，昨天率先成立媒體社群，增加與外界互動。

請繼續往下閱讀...

27日宣布參選 陳︰擔任副手熟悉縣政

陳見賢說，他深耕基層、了解縣內各鄉鎮社區的差異和需求，七年多前就有意問鼎縣長寶座，可惜當時健康不允許，轉而力挺縣長楊文科，也謝謝楊文科給他機會擔任副手，使他更加熟悉縣政運作和鄉親需求。如今經過七年多的休養生息和累積推動縣政的實戰經驗，為了不負鄉親期望和自己的使命感，決定率先向鄉親毛遂自薦，提早起跑，以爭取更多認同。

國民黨立委林思銘說，他也計畫爭取力拚下屆縣長，但會在黨中央提名機制明朗後才會對外宣布。另一位國民黨立委徐欣瑩則表示，她不排除爭取，但會等黨的機制出爐再說。

執政成績亮眼的民進黨竹北市長鄭朝方則表示，他目前最重要的就是把竹北治理好，並全力配合黨中央的決策，黨中央認為新竹縣大有可為，也就更慎重多方評估出戰下屆縣長人選。

王婉諭酸藍執政陳舊 需要「系統升級」

時代力量黨主席王婉諭因勤走基層活動，也被視為有意參選下屆縣長，她對陳見賢搶先宣布的做法表示不意外並祝福，但也酸藍營不論是陳見賢、徐欣瑩還是林思銘出來，都比較像是現任縣長楊文科、陳舊系統的「例行維護」！縣民需要的恐怕是一次徹底的debug，來個「系統升級」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法