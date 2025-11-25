為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹縣長選戰陳見賢率先表態 藍恐3搶1

    2025/11/25 05:30 記者黃美珠／新竹報導

    林思銘、徐欣瑩︰等黨機制明朗 鄭朝方︰先拚市政 配合黨中央

    二〇二六新竹縣長選舉點燃戰火！國民黨新竹縣副縣長陳見賢廿七日上午將在同黨籍議長張鎮榮、副議長王炳漢及跨黨派議員連署支持下，於新竹縣議會宣布參選下屆縣長，昨天率先成立媒體社群，增加與外界互動。

    27日宣布參選 陳︰擔任副手熟悉縣政

    陳見賢說，他深耕基層、了解縣內各鄉鎮社區的差異和需求，七年多前就有意問鼎縣長寶座，可惜當時健康不允許，轉而力挺縣長楊文科，也謝謝楊文科給他機會擔任副手，使他更加熟悉縣政運作和鄉親需求。如今經過七年多的休養生息和累積推動縣政的實戰經驗，為了不負鄉親期望和自己的使命感，決定率先向鄉親毛遂自薦，提早起跑，以爭取更多認同。

    國民黨立委林思銘說，他也計畫爭取力拚下屆縣長，但會在黨中央提名機制明朗後才會對外宣布。另一位國民黨立委徐欣瑩則表示，她不排除爭取，但會等黨的機制出爐再說。

    執政成績亮眼的民進黨竹北市長鄭朝方則表示，他目前最重要的就是把竹北治理好，並全力配合黨中央的決策，黨中央認為新竹縣大有可為，也就更慎重多方評估出戰下屆縣長人選。

    王婉諭酸藍執政陳舊 需要「系統升級」

    時代力量黨主席王婉諭因勤走基層活動，也被視為有意參選下屆縣長，她對陳見賢搶先宣布的做法表示不意外並祝福，但也酸藍營不論是陳見賢、徐欣瑩還是林思銘出來，都比較像是現任縣長楊文科、陳舊系統的「例行維護」！縣民需要的恐怕是一次徹底的debug，來個「系統升級」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播