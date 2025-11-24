財劃法攻防 綠委：院版比在野亂修版本更周全

立法院日前通過財劃法修法。（資料照）

行政院廿日通過「院版財政收支劃分法修正草案」，函送立院審議，藍白立委卻批拖了一年多才送來，揚言退回。對此，立院財政委員會民進黨政策小組召集人、立委吳秉叡強調，院版草案當然比在野亂搞、亂修的版本更周全，在野黨版本從未說明哪些事情是要地方政府承擔；若不好好修，以後誰來執政都會很困難。

傅：公式數字都沒有

立法院國民黨團總召傅崐萁則說，到現在為止，試算分配來自哪個法源都不知道、試算公式是什麼也沒有、各縣市實際分配數字也沒有，讓各縣市一頭霧水，朝野當然可以談，但需要具備上述內容。

國民黨立委許宇甄也表示，若行政院不提供財政試算表、事權移轉成本明細、以及各項補助款的具體計算方式，這部草案只能被視為是「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術。

行政院預計今日召開行政立法協調會報，討論財劃法修法及年金改革等議題。

對於傅崐萁要求院版草案提供試算公式及各縣市實際分配數字，民進黨團幹事長鍾佳濱說，財政部願模擬預估。至於民眾黨團總召黃國昌先前揚言退回院版草案，鍾則批「根本沒道理」，憑什麼退回？

吳秉叡說，財劃法非常複雜，有很多試算公式，不是在野黨有能力可以處理的，院版草案和在野黨亂搞、亂修的版本相比，當然比較周全。

民進黨籍財政委員會召委李坤城也肯定院版草案，並指國民黨有志縣市長選舉的人都認為，院版是大家可以接受的版本。盼在野黨不要阻止付委討論，畢竟這是目前為止最好的版本。

