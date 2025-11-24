中配逾39萬人 22萬來台依親

移民署最新統計資料顯示，從一九八七年兩岸開放探親至今年九月，與台灣人結婚的中配有卅九萬七九〇人。（路透社資料照）

國民黨立委提案修改「兩岸人民關係條例」，讓中配入籍年限從原先六年放寬為四年。移民署最新統計資料顯示，從一九八七年兩岸開放探親至今年九月，與台灣人結婚的中配有卅九萬七九〇人，其中，十六萬三五七五人有定居證（含身分證），另有廿二萬七千餘人來台團聚、依親居留或長期居留。

據最新統計，截至二〇二五年九月底，嫁娶來台的中國籍配偶有卅九萬七九〇人，大陸地區卅六萬七三六二人、港澳地區二萬三四二八人；其餘國家的外籍配偶，共廿二萬二五五五人，中配數量遠高於外配。

值得注意的是，在台的中港澳地區配偶卅九萬人中，依法申請來台團聚、探親，持入出境許可證十萬八二二四人；獲得居留證有十一萬八九九一人，包括依親居留七萬五六六二人、長期居留四萬三三二九人；已申請定居證（含身分證）十六萬三五七五人。

熟稔移民事務的官員昨受訪表示，中配現在要取得台灣籍最快需要六年，依親居留四年、長期居留二年，才能依規定申請定居，取得定居就享有投票權，參政則是定居滿十年才能參選。

官員指出，若中配入籍六年修改成四年，加上中配本來就不用放棄原國籍，只是放棄中國那邊的戶籍，反觀外配入籍台灣必須放棄外國籍，中配與其他外配將失去衡平性。

官員分析，中配六年改四年的話，未來中配將比外配更早取得定居資格，更早拿到台灣身分證，因為外配要獲得定居須放棄原國籍，也要通過相關的口試、語言檢定，時間最少需要五年以上，中配四年可拿身分證，這是不公平的。

他強調，若在野黨要推動中配入籍六年改四年，這是沒有台灣民意基礎的修法，也毫無正當性，台灣社會多數都反對調降年限，如果要「門戶大開」修法讓中配參政不用依照「國籍法」放棄原有國籍，還要修兩岸條例調降中配入籍年限，這個只是在配合中共要進行政治操作，更危害國家安全。

