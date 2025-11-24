加速中配入籍 藍委掛保證：不會增加健保負擔

國民黨立委許宇甄提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第十七條條文修正草案」，將大陸配偶取得身分證年限規定，與外籍配偶取得我國身分證的年限規定齊一，從六年改為四年。（資料照）

國民黨立委許宇甄提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第十七條條文修正草案」，將大陸配偶取得身分證年限規定，與外籍配偶取得我國身分證的年限規定齊一，從六年改為四年。對此，許宇甄說，無論非本國籍配偶來自何處，其婚姻對象都是我國國民，基於憲法平等原則，並進一步保障兩岸婚姻大陸配偶來台生活權益，實現兩公約人權保障的措施，因此提出修法讓大陸配偶與外籍配偶取得身分證年限齊一。

對於外界質疑調降大陸配偶取得身分證年限，會擴大至大陸配偶七十歲以上直系血親來台定居人數，進而影響健保支出，許澄清，不會影響健保支出。內政部主管的「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留及定居數額表」規定的很清楚，大陸配偶欲申請直系血親來台「定居」，必須年滿七十歲，且一年僅有六十個名額，可申請來台定居名額不會增加，因此不會增加健保負擔。

至於國民黨團日前表明，將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，民眾黨團總召黃國昌廿一日受訪時說，正本清源的作法還回到「兩岸人民關係條例」來解釋、適用，若有必要將進一步修正「兩岸人民關係條例」，不要隨著民進黨恣意解釋法規，就陪著民進黨跳探戈。

對於將遞補民眾黨不分區立委的中配李貞秀，黃國昌說，本著前主席柯文哲信念，台灣有這麼多陸配、新住民，在政治面、生活面都應該要有自己的代表爭取權益，所以列上不分區名單，對於這樣的想法，民眾黨按照既定步伐往前進。另，對於國民黨立委主張將中配取得身分證的年限比照外配，民眾黨團過去已表態支持，也將推動修法。

