中配「六改四」 綠委：其他新住民變成二等新台灣人

立法院國民黨團表明將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範；也有國民黨立委提案修正「兩岸人民關係條例」，欲將中配入籍年限從六年縮短成四年。對此，多位民進黨立委提案反制，包括：中配入籍年限從六年改為十年；中配籲申請中華民國身分證應放棄中國籍；中配入籍需宣示效忠台灣。

民進黨團幹事長鍾佳濱強調，重點在於「對單一國家忠誠」，硬要修法就是鬧笑話。鍾表示，中配「六改四」增加了中共滲透的成功機會，也降低了他們滲透的成本，因為時間就是成本。而「兩岸人民關係條例」基本上是規範人民，但「國籍法」規範的是公職人員，公職人員有國家忠誠的問題，所以才會將「國籍法」設定為單一國籍。

網譏：習和傅結婚

就可被選台灣總統

鍾佳濱指出，公職人員代表國家行使公權力，和一般人民行使完選舉權就結束，危害性不同。修法不只是可以有更多中配來洗人口、選出他們想要配合對岸的人，連被選舉的公職人員，都可以是一個中國人，這更可怕！網路上開玩笑說，「習近平只要來和傅崐萁結婚，就能成為中配，就可被選為台灣總統。」

民進黨團書記長陳培瑜指出，國民黨現在卻要把中國籍單獨拉出來，寫進法律說「不受國籍法規範」，讓中籍配偶可以不用面對雙重國籍的忠誠衝突。這不只是為特定個案量身訂做，更是把其他新住民變成「二等新台灣人」。

民進黨立委並提出修法反制。王義川提出「兩岸人民關係條例」修法，指鑒於中國對台灣持續進行統戰滲透行動，並考量「中國人民」與「外籍人士」取得我國國籍與身分證程序不一致，導致實質不公平與國安風險，因此提案調整中配申請定居及取得國民身分的條件與年限，強化國籍審查機制，保障國安與社會整體利益。

草案也明定，在台依親居留滿四年，符合相關規定，得申請轉換為長期居留。由於中配取得身分證前須歷經「依親居留」、「長期居留」，最後才能申請「定居」，因此草案相當於將中配申請定居所需合法居留年限由六年延長為十年。

另，民進黨立委王定宇、沈伯洋、林楚茵等人指出，鑑於「國籍法」第廿條對我國民任公職均要求單一國籍，但現行條文規定中國人只需在台設籍滿十年，即可任台灣公職人員，未要求提出喪失原國籍證明，「國籍法」針對服公職不得雙重國籍規定恐遭架空形同具文。為維護國家安全，因此提出相關修法。

此外，民進黨立委黃捷、林楚茵也提案修改「兩岸人民關係條例」，增訂中國籍配偶入籍需宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣。

