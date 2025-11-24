民團批中配「六改四」＋參政免棄中國籍 國家機器 形同植入中國木馬程式

民團示警指出，如允許擁有中國雙重國籍者出任我國公職，形同在整部國家機器中，植入眾多的中國木馬程式。圖為去年民眾抗議洗人口修法。（資料照）

立法院國民黨團擬修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，並搭配合藍委提出修法將中配入籍年限從六年縮短成四年。經民連智庫召集人賴中強示警指出，如允許擁有中國雙重國籍者出任我國公職，形同在整部國家機器中，植入眾多的中國木馬程式，不知何時會啟動國家毀滅功能。

從「洗人口」 到「洗公職」

台灣基進黨主席王興煥也表示，國民黨擬企圖將入籍年限「六年縮四年」，加速中國「洗人口」、推動台灣人口結構的「中國化」；如今更進一步要「洗公職」，讓未放棄中國籍的人能直接擔任台灣的民意代表與行政首長，中國力量可直接掌握台灣政治權力。王強調，若「國籍法」真按國民黨的意圖修改，其政治效果將遠超過國安疑慮，宣示「中國不是外國、中國籍就是本國籍」，將替中國的「一個中國」國策在台灣打造法制配套，不僅會加速中國對台灣統戰，也會將台灣進一步推入「中國內政化」的法制陷阱。

賴中強並示警指出，公務員對國家負有忠誠義務，若同時持有中華人民共和國國籍與中華民國國籍，更是明顯水火不容的忠誠義務衝突。「中華人民共和國憲法」第五十二條言明中國公民有「維護國家統一和全國各民族團結的義務」；另，「中華人民共和國國家情報法」第七條也規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密。」

他強調，若屆時要以「外患罪」、「國家安全法」等法律追究時，被告恐以義務衝突來做無罪抗辯，因為被告無法同時服從台灣、中國的法律；他並說，中共對台統戰手法無所不用其及，過去中國的情報工作中把婚姻、愛情當成是工具的例子很多。

王興煥指出，台灣必須堅守「台灣、中國，一邊一國」的主權底線與國安底線，絕不能讓自己修法去宣告「中國籍就是台灣籍」。一旦這道防線失守，台灣的主權、憲政秩序與民主制度，都將暴露在極權中國的直接掌控之下。

