鄭麗文批賴悼黃百韜消費英雄 綠轟心虛：拜共諜背棄先烈

鄭麗文上任國民黨主席後出席統派團體主辦活動，追思共諜吳石。（資料照）

總統賴清德前天追思與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍時提到「我們應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被質疑「祭拜共諜吳石」的國民黨主席鄭麗文昨卻批評，不該消費國家英雄、作為政黨鬥爭的工具。對此，民進黨痛批，鄭無非是自己心虛，真正消費歷史、背棄先烈的，就是鄭麗文。

賴總統前天紀念當年與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍，強調我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。當時國民黨已被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰短短六十六天內犧牲約五十五萬五千名國軍，面對彈盡援絕，黃將軍以生命捍衛信念，展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。

鄭麗文日前參加統派團體的祭拜共諜吳石活動而引發抨擊，賴總統上述的臉書貼文，則讓國民黨中央不滿。鄭麗文昨出席雲林活動受訪時回應，曾為中華民國犧牲、保衛國家英雄都應尊敬、紀念，不應將國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。

鄭麗文並批賴總統說，身為中華民國總統，真正使命是團結中華民國、保衛台澎金馬，不要內部製造敵人、製造裂痕，台灣禁不起繼續撕裂，賴總統應停止政黨惡鬥，因為台灣真的不能再內耗。

對此，民進黨發言人卓冠廷昨指出，總統是提醒國人，應向過去嚴守軍紀、效忠國家的國軍先烈致敬，而非背叛國家、出賣軍機的共諜。「試問鄭麗文主席，哪一句是在做政黨鬥爭？哪一句是在消費先烈？」卓痛批，鄭麗文的評論無非是自己心虛，迄今仍不願為她日前祭悼共諜的錯誤行為認錯，真正在消費那段歷史、背棄國軍先烈的，不就是鄭麗文自己嗎？

