軍事人工智慧化 國防AI大秀成果

國防AI應用創新競賽暨論壇昨在台南舉辦，現場也展示AI應用創新競賽的作品，吸引參觀人潮。（記者吳俊鋒攝）

國防AI應用創新競賽暨論壇昨在台南舉辦，產官學研界的菁英齊聚，以提升不對稱戰力動能為核心，分享從全球趨勢到在地實踐的案例，並展示系列的研發成果，包含無人載具群控、抗干擾或燃油計算等效能的優化，還有智慧家園防禦網、資安架構整合、高光譜影像偵測，甚至是沒有電力的非常時期，如何打造堅實的能源補給，相關的作品模型都深受矚目。

創新競賽暨論壇 在台南舉辦

活動聚焦人工智慧在國防領域的發展，論壇則邀專家學者剖析相關的布局與決策，還有超級運算架構的案例，如何以半導體等新創科研，提升不對稱戰力與韌性；在競賽上，分學生、社會兩組，共廿支隊伍，以作品呈現AI在資安、後勤、能源的高度應用價值，並凸顯產業界的技術與實務落地能力。

請繼續往下閱讀...

因應全球軍事人工智慧化趨勢，國家中山科學研究院結合台南資訊展舉辦活動，從學術創意到產業技術、從戰略思維到實務運用，要讓民眾體認防禦安全的重要性，現場進行第十屆的神盾盃資安競賽，今年最大特色在於首度引進「霸主」爭奪戰，與業界合作設計各項模擬題型，由去年冠軍擔任守方，晉級最後決勝階段的所有團隊則負責攻擊，選手們多來自台、清、交、政、成等頂尖大學，都是AI應用與處理的新秀。

過程中主要在模擬的醫療場域預置弱點，並融入AI相關議題，進攻隊伍須設法突破守方設下的資安防護規則施以惡意行為，雙方對戰，猶如電競模式，提升精彩度，中科院也希望藉由賽事，為國家挖掘優秀人才。

台南市長黃偉哲出席論壇開幕，強調科技發展並非「只為AI 而 AI」，必須著眼於國家安全、人民生活與社會韌性。受震災、風災影響的台南，更凸顯城市韌性的重要性，特別關注無人載具、行動儲能站，以及災害演算與管理、防疫設備與應變等創新研發，了解是否能納入未來的建設體系，守護民眾安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法