「台灣有事說」中國致函聯合國藉機矮化 外交部：台灣絕非中國一部分

外交部發表聲明，嚴正譴責傅聰惡意扭曲史實，違反聯合國憲章在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。（資料照）

日本首相高市早苗發表「台灣有事說」，中國駐聯合國常代傅聰廿一日致函聯合國秘書長古特雷斯，聲稱如日本膽敢武力介入台海局勢，將構成「侵略行為」。此舉被認為中方利用聯合國擴大法律戰，要藉機矮化台灣。外交部昨發聲明痛批中國，指中華人民共和國從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分。

傅聰在致函中強硬表示：「日本若膽敢對兩岸局勢進行武裝干預，就是侵略行為。中國將堅決行使『聯合國憲章』和國際法賦予的自衛權，捍衛國家主權和領土完整」。

譴責中國違反聯合國憲章

不得使用威脅或武力規定

對此，我外交部強調，中國駐聯合國常代傅聰致函內容不僅蠻橫無理，更惡意扭曲史實，並且違反「聯合國憲章」第二條第四項有關在國際關係上不得使用威脅或武力的規定，外交部予以嚴厲譴責並駁斥。

外交部說明，維持台海的和平穩定已是國際社會的高度共識，包括德國外長已數次引用「聯合國憲章」禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序的重視。

外交部強調，第二次世界大戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明，該和約並未將台灣交予中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分。

外交部指出，台灣自一九八〇年代中期起啟動由下而上的政治自由化及民主化轉型，一九九六年完成首次總統直選。另外，中華民國台灣歷經二〇〇〇年、二〇〇八年及二〇一六年三次政黨輪替，充分展現台灣人民致力守護自由及民主體制的堅定意志。

外交部並強調，基於上述史實，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認事實。只有台灣的民選政府，才能在國際社會及多邊國際組織與機制中代表台灣二三〇〇萬人民，中國無權置喙及干預。

