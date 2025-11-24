國際自由聯盟演說 分享自由派如何團結》范雲：台灣與全世界夥伴共同前進

民進黨立委范雲（中）及沈伯洋（右一）赴荷蘭海牙，代表民進黨出席「國際自由聯盟（LI）」執委會，並參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇，與多國議員政要與談。（民進黨提供）

代表民進黨擔任國際自由聯盟（LI）副主席的立委范雲，前天出席荷蘭海牙舉行的執行委員會，並受邀擔任「震撼與麻木：自由派如何在常態性危機與不安全感政治中航行」論壇講者。范雲強調，唯有全球自由派團結一致，才能讓自由不僅延續，更能勝利，台灣已準備好與全世界的自由夥伴共同前進。

范雲說，此屆會議匯集全球橫跨歐洲、非洲、美洲、亞洲共計四十八個國家、近一七〇位自由主義政黨代表及民主倡議人士共同與會。現場所有代表均支持「反制跨國鎮壓」緊急決議。更重要的是，有會員國代表主動提案將決議案名稱由「跨國鎮壓」修正為「中華人民共和國對台灣人民的跨國鎮壓」，直接點名中國對台灣的威脅。

范雲認為，此一修正充分顯示有越來越多國家願意挺身而出，反制中國對台灣的不義壓迫，「我們不是獨自面對，而是有來自全球自由派政黨的支持。」

針對受邀擔任論壇講者，范雲表示，該論壇場次由荷蘭民主六六黨參議員貝爾希爾希主持，與談者包括烏克蘭、委內瑞拉及黎巴嫩的政要，共同討論自由民主陣營面對國際威權擴張與不安全感蔓延的因應之道。

范雲指出，台灣是個長期處在「常態性危機與不安全感政治」中的國家，長期面對中國的威權擴張，尤其在中共領導人習近平上任後，中國對台威脅不斷升級，從軍事威脅、灰色地帶施壓、經濟脅迫到網路攻擊與滲透。然而，台灣人民始終未曾退縮，且正因如此，鍛造出強大的韌性。

范雲強調，面對「常態性危機政治」，台灣經驗早已給出答案：降低對威權國家的依賴、深化民主韌性、強化國防與全社會防衛能力。唯有全球自由派團結一致，才能讓自由不僅延續，更能勝利。

