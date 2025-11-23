出席荷蘭「國際自由聯盟」座談會》沈伯洋籲速立法 防禦威權操弄AI

民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，與各國議員交流。（中央社）

民進黨立委范雲及沈伯洋遠往荷蘭海牙，昨起代表民進黨出席「國際自由聯盟（LI）」執委會，並參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇，與多國議員政要與談。民進黨國際部指出，二人分享中共勢力對台灣發起的認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰所帶來的威脅與挑戰，透過提升國際社會對此議題的關注，進一步鞏固台灣在區域乃至世界安全與穩定中的重要角色，也藉此機會促使國際盟友更瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平穩定。

國際自由聯盟為全球支持自由主義的政黨所結合的國際政治組織，成員約五十國、逾百個政黨與組織，民進黨自二〇〇二年起為正式會員，本屆由去年當選聯盟副主席的范雲，偕同沈伯洋代表出席。

沈伯洋在首場座談中，以台灣位處全球資訊戰最前線的實戰經驗，剖析當前威權擴張下的「攻防態勢」。他呼籲，面對中國日益精細的認知作戰，不能僅停留在被動的闢謠或防守，必須清楚認知到這是一場不對稱的戰爭，必須準確解構攻擊方的模式，才能建立有效的防禦韌性。

沈伯洋指出，他向與會者揭露了中國「虛實整合」的操作模式等具體滲透手段，如「無為科技」如何長期在台有計畫地蒐集台灣使用者數位足跡等資訊，中國更透過里鄰、宮廟等基層網絡，將在地方獲取的人際情報對應至線上系統，大幅提升其攻擊的精準度，在統戰之餘幫助資訊戰。

對於AI技術帶來的威脅，沈建議，台灣必須盡速建立一套完善的法律框架與數據治理機制，除了加強資安外，更在面對大型科技平台或處理跨境數據議題時，國家能擁有足夠的談判籌碼。唯有透過法律確立數據主權，才能在制度面、根本性地防禦數位威權利用AI進行的監控與操弄。

范雲促國際合作 反制跨國鎮壓

范雲則在座談中分享台灣成功應對長期威權擴張的經驗，包括運用公民社會力量對抗假訊息；透過提高國防預算與啟動「全社會韌性」策略，以及解決相對貧窮感，避免成為威權民粹主義的溫床。她並向國際社會提出具體建議：一，清楚、響亮地支持台灣海峽和平，形成有效的嚇阻；二，持續支持台灣有意義地參與國際組織；三，加強國際合作反制跨國鎮壓，確保中國的引渡協議不被濫用。

