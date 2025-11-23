學者：日本修訂安保文件 我應積極溝通

台灣智庫諮詢委員賴怡忠表示，日本把「台灣有事」視為存亡危機狀態，可以出動自衛隊，但這不等於自衛隊會直接來台協助軍事行動，而是在美日同盟的集體安全運作中變得更直接，必須行使相應的義務與行動。（取自防衛省海上自衛隊臉書）

日本首相高市早苗「台灣有事說」，中國刻意升高衝突。學者賴怡忠昨認為，高市與日本過往首相立場並無改變，台灣現應給予高市「道義上」的支持，更重要的是，台灣應在安保三文件上與日本積極保持溝通；學者郭育仁直言，日中關係已經回不去了，為防止國際上與日本國內的骨牌效應，北京可能採取長期且全面的施壓策略。

日中關係 「回不去了」

台灣智庫諮詢委員、遠景基金會執行長賴怡忠受訪說，高市早苗的核心說法沒有改變，特別是二〇二二年以後，日本整體態度都很一致；不過，高市比日本前首相岸田文雄、石破茂的立場更清楚，明指「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這是她和其他人較為不同之處。

賴表示，日本把「台灣有事」視為存亡危機狀態，可以出動自衛隊，但這不等於自衛隊會直接來台協助軍事行動，而是在美日同盟的集體安全運作中變得更直接，必須行使相應的義務與行動。他認為，台灣應該要給高市「道義上」的支持，但更重要的是，高市將主導「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」、「防衛力整備計畫」安保三文件的修訂，台灣應該積極與日本保持溝通，這些文件將反映日本新的政策方向。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，二〇一五年通過實施的「新安保法制」，是前首相安倍晉三透過憲法第十三條，關於國政推動必須滿足國民最大福祉，以此重新解釋憲法第九條，「雖不承認交戰權，但也不否認集體自衛權。」

郭指出，高市面對立憲民主黨眾議員岡田克也刻意且具體的提問，「如果中國武力犯台、封鎖台灣，美軍馳援，這有無構成行使集體自衛權的條件？」高市就法論法，並提到新安保法制、政府通盤檢討兩要件，因此「有可能」行使集體自衛權，這並非新政策，而是既有法律框架下的解釋，與過往首相立場一致。

對於日中關係，郭育仁直言，「回不去了」，北京將採取長期且全面的施壓策略，主要考量「骨牌效應」，防止菲律賓、越南甚至南韓等周邊國家群起效尤；同時也防止日本內部骨牌，若高市這樣講，下一任也可這樣講，中國無法接受。

他預期，中國未來的報復手段將更為劇烈且多樣化。演習規模可能擴大並逼近日本，經濟制裁將擴至工業產品，甚至祭出「人質外交」，大規模的反日示威都可能在未來數個月陸續上演。

