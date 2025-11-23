北京轉戰聯合國打法律戰 企圖矮化台灣

中國央視記者在聯合國記者會上對台灣地位數度追問，但遭聯合國秘書長發言人杜加里克以「不知道大會文本有變化」，不願背書。（取自聯合國官網影片）

日本首相高市早苗「台灣有事說」，中國藉機升高衝突，近期更將戰場延至聯合國。中國駐聯合國代表廿一日致函聯合國秘書長古特瑞斯，表明會捍衛領土完整；央視記者更在聯合國例行記者會，用提問誘導聯合國背書「台灣是中國一省」。台灣安保協會副秘書長何澄輝昨受訪時示警，這是中國典型的「法律戰」攻勢，意圖透過扭曲國際規則、改變敘事，將其對其報復行為合理化。

中國代表致函秘書長 批高市「涉華錯誤言行」

根據中國官媒報導，中國駐聯合國代表傅聰廿一日致函古特瑞斯就高市「涉華錯誤言行」闡明中國政府立場。該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國發放。

信中表示，高市早苗在國會答詢時公然發表「涉台露骨挑釁言論」，這是一九四五年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對。

中國央視記者在聯合國記者會上對台灣地位數度追問，但遭聯合國秘書長發言人杜加里克以「不知道大會文本有變化」，不願加以背書。

對於中國在聯合國的動作，何澄輝分析，中國在國際輿論上試圖「扳回一城」，是為了讓其對日本的反制行為顯得「師出有名」。在法律戰的操作上，中國主要鎖定兩點：舊金山和約與聯合國大會第二七五八號決議。然而，中國這兩點在法理上皆站不住腳。

何說，首先無論是中華民國或中華人民共和國，皆未參與一九五一年「舊金山和約」簽訂，日本在條約中僅聲明放棄對台的主權，但並未言明歸屬，這正是「台灣主權未定論」的法理根源。其次，聯合國第二七五八號決議的內容僅處理中國代表權問題，旨在驅逐當時的蔣介石政權，文中隻字未提台灣，更未涉及台灣的主權歸屬問題。

何澄輝呼籲，面對中國試圖改變敘事、將台海問題內政化，台灣不應袖手旁觀，台灣議題早已國際化，因此更必須在國際社會闡明立場，支持友盟與區域集體安全。

