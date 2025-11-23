新聞分析》日本社會對中警戒感 急速上升

中國祭出旅遊警示、外交官挑釁、水產禁輸等行動，使日本社會對中國的警戒感急速上升。圖為昨日東京街頭有人舉牌，向中國遊客控訴中共罪行。（法新社）

駐日特派員林翠儀／特稿

日本首相高市早苗在國會答辯中指出「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」，隨即引發中國的全面反制，包括旅遊警示、留學警告、外交官挑釁、水產再禁輸等「擾日」行動。然而這些手法效果有限，反而造成強烈的反效果，使日本社會對中國的警戒感急速上升，也讓更多日本民眾意識到「台灣情勢＝日本安全」的直接關聯，進一步凝聚了日本對台灣的連帶感與對自身安全保障的危機意識。

這一幕讓人想到二〇二〇年中國國家主席習近平的新年講話與武統論調，意外拉高蔡英文總統的支持度。高市被視為安倍晉三的繼承人，她上任後，黨和內閣人事重用親台派人士。中國早對高市保持高度戒心，上任前對她設下圍堵網，上任後又試圖運作將她拉下台，其中最經典的就是公明黨突然退出執政聯盟，被普遍解讀與北京的運作有關。

日本資深媒體人甚至指出，中國視高市為「第二個賴清德」。事實上，北京現在對高市採取的戰術，與其對付賴清德的方式幾乎如出一轍，只是這次中國顯得異常急躁，在高市上任未滿一個月、民調仍高時就全面出手。

高市在國會答辯被視為是中國發動攻勢的導火線。日本二〇一五年通過的安保法制明確規定，只有在被認定為「存亡危機事態」時，自衛隊才能有限度行使集體自衛權。這項認定必須符合「密切關係國遭受攻擊，若日本不援助將遭受同等重大危害」的法律邏輯，由於安保法採「正面表列」，政府只能在已有法律授權的前提下行動。

高市被立憲民主黨眾議員岡田克也多次逼問「何種情況構成存亡危機事態」後，才舉例表示若台灣遭海上封鎖、馳援的美軍遭攻擊，就具備成為存亡危機事態的可能性。她的答辯並未超出現行法制，只是將「例外允許」的可能情境具體化，卻戳破了中國原先假設「日本不敢介入台海」的幻想。

中國此次反應劇烈，除了因高市本身的政治定位，也因北京擔心她會在安保法制中加入更多具體事例，進而擴大自衛隊可採行的行動範圍。

然而中國如今的「戰狼外交」名聲極差，此次跳出恐嚇要「斬首」高市的駐大阪總領事薛劍，更是突破所有外交底線。薛劍與中國外長王毅關係密切，被視為其馬前卒，多年來在日本以戰狼姿態頻頻惹議，這次更直接攻擊日本首相，引發國際震驚。

中國的報復手段包括旅遊警示、留學警告、水產禁運等，雖是北京慣用的手法，但這些措施對日本傷害有限。中國不敢動用影響力更大的「稀土制裁」，也不敢讓國內爆發反日示威，因中國內部經濟困境與社會不滿累積，示威活動具有失控風險。因此北京的攻擊最終只剩「官方說法」與外交喊話。

值得注意的是，中國國家安全部，宣稱將加強取締「海外間諜」，暗示可能以在中國的日本人為施壓工具，引發日本輿論強烈反彈。另一方面，中國對水產品再度禁運後，賴清德總統在X上分享自己享用日本干貝的照片，意外在日本網路爆紅，點閱破二千八百萬次，象徵中國攻擊日本反而促使台日輿論互相激勵。

中國鎖定高市的「重拳」不但沒有造成她的失勢，反而點燃日本社會的危機意識，使「台灣有事＝日本有事」的認知空前普及。近期「台灣有事」、「存亡危機事態」等關鍵字，在日本社群平台的討論量達平時的四至六倍，半數以上討論皆將台灣情勢視為日本安全的重要一環。連過去傾向左派、反安保的評論者，都開始承認，從中國的反應來看，日本已不可能在台海危機中置身事外。

