國安局：高市內閣將改革安保 強化嚇阻

日本首相高市早苗「台灣有事說」，中國藉機生事升高情勢。國安局指出，中共採經貿脅迫、輿論操作與灰帶侵擾等作為施壓，高市內閣則強化安保改革，強化嚇阻能量。（法新社）

外交部：加強經營日本國會各黨派人脈 推升台日關係

日本首相高市早苗「台灣有事說」，中國藉機生事升高情勢。國安局指出，中共採經貿脅迫、輿論操作與灰帶侵擾等作為施壓，高市內閣則強化安保改革，強化嚇阻能量。外交部另認為，高市內閣閣員多為長期與我互動密切的政要，我方應善用友台力量推升台日關係，強化經營國會各黨派人脈，持續多方佈局。

國安局：日本對中立場堅定

立法院外交及國防委員會明日將邀國安局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

國安局書面報告說，高市的「台灣有事說」後，中共運用「複合式」有限度手段施壓。包括發表恫嚇言論；另透過官媒操作日本間諜竊密、「琉球地位未定論」等敘事；並發布赴日旅遊留學警示、暫緩民間藝文交流，以及中止日本水產品進口；在灰帶及軍事方面，渲染海警船在釣魚台十二浬內例行活動，以及在黃海「岸際小型火砲射擊」，配合爭議訊息操作，企圖施壓。

不過，國安局認為，日本盼緩和局勢但立場堅定。美國亦數度強調美日同盟穩固，續與日方共維臺海及區域和穩。美軍十七日更與自衛隊在東海及沖繩周邊空域舉行聯訓，美、日派遣F-35A戰機、B-1B轟炸機等先進軍機近三十架，規模較以往擴大，展現美日同盟聯合作戰及嚇阻能量。

國安局進而評估，日中矛盾短期難調和。日本雖不願爭端擴大，然亦不願屈從霸權，可能續採「堅定立場、尋求溝通」原則應對。中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。

外交部：尚難解讀日將協防

外交部認為，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取「戰略模糊」，對是否構成「存立危機事態」一律以「須依個別情況綜合判斷而定，難以一概而論」的說明，未明確回應。實務上，所謂「台灣有事」牽涉範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，所以，這次高市首相答辯內容，尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

