星期專論》美國關於台灣的辯論很有意思，但川普的看法才是關鍵

◎何瑞恩（Ryan Hass）

◎何瑞恩（Ryan Hass）

最近，台灣對於是否仍然可以依賴美國，做為抵禦中國壓力的屏障，出現許多過度悲觀的負面想像。部分原因來自於華盛頓正在進行的辯論，即在兩岸爆發衝突時，美國是否應該防衛台灣。再者，當川普總統在十月底與中國國家主席習近平會晤時，對於他是否會為了達成貿易協議而犧牲台灣的利益，也產生頗為合理的疑慮。除此之外，台灣反對黨領袖藉由攻擊賴清德政府處理美台關係不當，來獲取政治利益，也加深了這些情緒。

川普式「愛之深責之切」 推動盟友更強韌

台灣這股初露端倪的焦慮，部分源自於川普的行事風格。川普處理台灣議題的外交手法與以往不同。他不會背誦和複述美國長期奉行的「一個中國」政策。川普偏好公開向台灣施壓，要求台灣編列更多國防預算、擴大對美國的投資，並且採購更多美國商品。他也不會假裝自己在乎美台共享的民主價值。當其他國家領袖試圖強調中國對台灣構成的威脅時，川普卻反其道而行。他在沒有提出證據的情況下聲稱，習近平已經向他保證，只要他擔任總統，中國就不會對台灣採取軍事行動。

請繼續往下閱讀...

川普的作風是顛覆性的、交易式的，不會感情用事，也沒有道德包袱。對於美國在歐洲和亞洲的盟友，川普的態度也幾乎如出一轍。川普在國內的支持者肯定這種更強硬的立場，認為這種作法可以促使盟友投入更多資源以強化防衛能力，在維護自身安全上減少對美國的依賴。按照這個邏輯，川普式的「愛之深責之切」（tough love）將推動盟友變得更為強韌、更有能力，最終使美國及其夥伴在世界上處於更有利的地位，可以維護共同利益。

批評川普外交路線的人則主張，他正在削弱美國在世界舞台上的根本力量來源，包括美國與盟友之間的凝聚力，以及吸引全世界最優秀的人才前來投效，從事研究與創建引領變革企業的能力。

換句話說，美國正處於一個戰略轉型期。一些外交政策專家質疑過去美國對東亞—包括台灣—政策的正統性。也有人支持以往美國戰略的基本原則，但主張在細節上做出調整。

台灣政策分歧新論點 創造更多可發揮空間

這種分歧為台灣政策辯論中的新論點，創造出更多可以發揮的空間。最能把握這個機會的一群思想家，可以粗略地稱之為「克制派」（restrainers）。他們主張美國在海外行使力量時，應該更深思熟慮、更謹慎選擇。這群人並非只有一種意見。有些人認為，美國應該放棄積極的全球領導角色，將更多心力置於內部挑戰之上。也有人認為，美國需要對進行干預的時機和地點更為審慎，但不一定要走向孤立主義。

主張美國應該更為克制的論點，其實並非首次出現。史文（Michael Swaine）、傅立民（Chas Freeman）、葛拉瑟（Charles Glaser）、高德斯坦（Lyle Goldstein）等外交政策學者，多年來都曾經提出不同版本的相關論述。現在與以往不同的是，川普政府本能性地懷疑長期依循的政策，反對全球主義和多邊主義，對捲入可以避免的戰爭保持警惕，而且急於接受那些可以驗證川普直覺正確的新論點。

川普不希望自己在台灣議題上 被習牽著走

川普傾向於接受這種論點，因為它們可以做為將處理國際難題的更大負擔，轉嫁給別人的正當理由。而且，他也樂於凸顯自己與拜登總統的外交政策有所不同，後者往往本能地、有時近乎毫無保留地力挺盟友與夥伴。

即使如此，我還是認為，川普在顛覆美國對台長期政策方面，依然存在可及的界線。首先，川普非常在意自己在強化美國實力和促進和平方面的歷史定位。他不希望自己的歷史定位是被捲入一場兩岸衝突，或是在台灣議題上被習近平牽著走。其次，川普意識到，台灣對他重振美國工業、推動人工智慧技術領導地位的目標至關重要。基於台灣在半導體晶片生產與先進製造領域的不可替代性，川普的首要經濟目標若要取得進展，沒有其他任何地方可以取代台灣。

台灣向美國呈現自身價值主張 需靈活應變

在川普首次執政時，美台關係的日常管理多半是由他的顧問群負責。當時，白宮團隊都是堅定的親台派。然而，在川普第一任期的尾聲，他的國家安全會議（NSC）官員在國會的彈劾聽證會上，提出對他不利的證詞，使他對國安會的幕僚大為反感。在重返白宮後，對於涉及台灣這類敏感且重要的政策議題，川普如今保留更大的掌控權，而不是全盤授權給幕僚處理。

因此，未來幾年美國處理兩岸議題的方式，將取決於川普的意見。在川普展開第二個總統任期迄今，他對台灣的態度始終相當謹慎。

川普政府延後賴總統的過境要求，婉拒台灣國防部長顧立雄的訪問計畫，對新的軍售案也格外小心。

不過，在戰略層面，川普重申希望維護台海兩岸現狀。他不想被捲入台灣主權議題的辯論，也不願意討論美國是否會在台灣遭受攻擊時出手協防的問題。

無論預測川普可能採取何種行動，都必須承認他很意氣用事，但也自信滿滿。川普依然相信，他能夠與習近平達成重大協議。他似乎認為，奉承與讓步是與習近平談判時較為有利的手段。在這樣的背景下，台灣在向美國呈現自身價值主張的方式上，需要靈活應變。反覆強調「民主對抗威權」的敘事，對川普沒有說服力。

最後，我認為，美國外交政策圈關於台灣議題的辯論，未來幾年仍將持續發酵。辯論可能會往某個方向傾斜，但在二〇二八年美國大選之前不會完全定案，除非北京或台北採取某些片面行動，迫使美國不得不採取反制措施，以維護其最重要的利益—和平與穩定。川普將會維持他不按牌理出牌的風格，但最終而言，我預期他的整體作為仍將傾向於維持兩岸現狀。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所資深研究員、中國中心主任、辜振甫暨辜嚴倬雲台灣研究講座；國際新聞中心陳泓達譯）

川普非常在意自己在強化美國實力和促進和平方面的歷史定位。他不希望自己的歷史定位是被捲入一場兩岸衝突，或是在台灣議題上被習近平牽著走。（美聯社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法