    首頁 > 政治

    鄭麗文悼吳石 綠營：賴致敬黃百韜 撥亂反正

    2025/11/23 05:30 記者陳政宇、施曉光／台北報導
    總統賴清德昨發文致敬殉國的國民革命軍高級將領黃百韜，並強調該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而非共諜。（取自臉書）

    總統賴清德昨發文致敬殉國的國民革命軍高級將領黃百韜，並強調該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而非共諜。（取自臉書）

    總統賴清德昨發文致敬殉國的國軍將領黃百韜，並強調該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而非共諜。經濟民主連合智庫召集人賴中強解讀，國民黨主席鄭麗文悼念吳石、呼應中國說法，讓國家陷入危險狀態，也顯示國民黨並非對國家忠誠的在野黨。國民黨則反嗆賴，別消費黃百韜，並提醒黃百韜捍衛的是民進黨最不願承認的「中華民國」。

    賴中強受訪指出，鄭麗文日前悼念吳石，賴總統正是透過該案例說明，鄭麗文是敵我不分，已經讓國家陷入一個危險的狀態。因為任何民主國家，都需要認同國家、對民主共同體忠誠的在野黨，但從鄭的言行來看，國民黨並不是一個適格的、民主的忠誠反對黨。

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，賴總統追思守護中華民國有功的國軍將領，具有兩個層次。首先是闡述對國防安全的重視，並強化全民捍衛中華民國的意識；其次是對鄭麗文祭拜共諜，將出賣中華民國、背叛國軍的人當成烈士，予以「撥亂反正」。

    藍：政治算計 消費黃百韜

    國民黨則於官方臉書回應說，一個切割中華民國歷史的政黨，為了政治算計，竟把黃百韜搬出來消費。賴清德的致敬，充滿了虛偽與算計，不僅是對烈士的褻瀆，更是對現役國軍的詐騙！

