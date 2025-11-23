新聞分析》財劃法國民黨該下車了

「財劃法」「一週一修」的倉促補破網，不只凸顯立法品質粗糙，更暴露政治目的高於財政紀律。（資料照）

記者陳政宇／特稿

電影《瘋狂麥斯：憤怒道》中，主角麥斯被綁在車頭，既是輸血袋、也是戰利品，近來立法院的「財政收支劃分法」荒謬修法，讓人不禁想到這一幕。國民黨在「藍白合」的政治暴衝裡，逐漸淪為最前方被鐵鏈鎖住的血袋。若是持續放任修法無視財政紀律，恐怕導致中央與地方財政全面崩壞。

「財劃法」是國家財政的根本大法，去年底藍白立委倉促推動修法，竟鬧出統籌分配稅款公式錯誤、三四五億元無法分配的大烏龍。本月十四日強行通過「二修」，規定地方補助只能多不能少，形同強逼中央政府違法舉債；廿一日旋即上演「三修」，把三四五億元直接搬給離島，封殺民進黨擴大照顧人民的方案。

請繼續往下閱讀...

「一週一修」的倉促補破網，不只凸顯立法品質粗糙，更暴露政治目的高於財政紀律。藍白屢次突襲院會議程，甚至將花蓮馬太鞍災民急需的重建預算晾在一旁，只為了通過「公投綁大選」、「李四川條款」等政治法案，以及違反財政紀律法、公債法和憲法的「財劃法」，令人咋舌。

行政院版「財劃法」廿五日能否排入下次院會議程，成為關鍵。多位有志二〇二六的國民黨立委，例如蘇清泉、柯志恩、陳玉珍，皆對行政院版表達部分肯定。另據指出，立法院長韓國瑜邀集朝野會談時，賴士葆、林思銘等人亦有所認可，韓也建議一併討論行政院版本，尋求解方。

「火車早就開走了」，民眾黨團總召黃國昌卻揚言退回行政院版；民眾黨立委陳昭姿也在協商時強烈反對併案審查。民眾黨拒絕實質討論，拒絕爭取地方、中央、人民的「三贏」局面，其政治邏輯很簡單：缺乏地方治理與經營，透過輿論衝突汲取政治紅利，將財政議題當作喊價籌碼。

國民黨甘願被民眾黨綁在車頭暴衝，打算如何重返執政？如何向地方首長和基層支持者交代？是時候該下車了。朝野只有回歸財政紀律的專業討論，才可能穩住方向；否則最終血流成河的，將是國家財源、地方發展，以及被拖向懸崖的國民黨自己。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法