三軍統帥身分 致敬黃百韜等烈士 賴：緬懷殉國將士 而非共諜

國民黨主席鄭麗文上任後參加統派團體「祭拜共諜吳石」活動，引發抨擊。賴清德總統昨透過紀念當年與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍，強調我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。

吳石等叛國 徐蚌會戰逾55萬國軍犧牲

黃百韜將軍於國共三大戰役中的「徐蚌會戰」戰死，得年四十九歲。賴清德昨在臉書發文說，「今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，我要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。」

賴說，國防大學、陸軍官校，都有名為「百韜樓」的建築，這是紀念黃百韜將軍。黃將軍一生戎馬，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時國民黨已被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰短短六十六天內，犧牲約五十五萬五千名國軍生命。

黃提醒台灣 多少志士用生命對抗共黨

總統說，在徐蚌會戰的激烈攻防，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，選擇以生命捍衛信念。他展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒，也讓我們省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力的滲透與影響。

總統說，記取這些精神的同時，更要共同捍衛我們的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，我們都應該珍惜。

