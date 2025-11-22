3優勢迎戰對手 蘇巧慧：準備一對一

民進黨選對會拍板，將徵召立委蘇巧慧參選新北市長。（資料照）

民進黨下週三（廿六日）將正式提名立委蘇巧慧角逐二〇二六年新北市長選戰。蘇昨指出，新北市版圖藍大於綠，她必須爭取過半選民認同，以一對一的狀態來準備；她並分析，國民黨潛在對手、台北市副市長李四川「當然很強」，但自己能展現年輕、創意、會做事的優勢。李四川則回應，執政並不是穿著漂亮，應該是施政政績，才是最好的表現，並強調他還不是候選人。

李四川：自己還不是候選人

蘇巧慧昨天接受媒體專訪時，被問及是否希望形成「三腳督」局面。蘇回應，她對其他候選人是誰、有幾位，從不設限，她要做的事情就是讓自己可以變得更強，成為一個更好的選項。

評估未來可能遭遇的對手，蘇巧慧說，這要回到他黨身上，競爭者眾是一件好事，讓選民有更多選擇，國民黨與民眾黨可能會有一個機制推出候選人，她是以一對一的狀態來做準備。

蘇：展現年輕、創意、會做事優勢

面對國民黨在新北市長期執政、民進黨得票率逐年降低的困境，蘇巧慧坦言，新北版圖是藍大於綠，國民黨持續執政廿一年，對民進黨來講並不是一個容易的區域；正因為清楚這是一個困難的挑戰，才更需要更大的努力去爭取過半的認同，希望能多談論城市發展、區域升級等具體政見，爭取機會和大家一起擘劃新北市的願景。

至於，外界關注可能與台北市副市長李四川最後對決？蘇巧慧強調，她跟任何人都有可能對決，搞不好還有黑馬。蘇也評估，李四川「當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員」，但自己的觀念、方式可能會更新穎，面對現在枱面上的對手，她都有機會展現年輕、創意、會做事的優勢。

對蘇巧慧評估準備打一對一的選戰，李四川則表示，他到現在還不是候選人，對於蘇巧慧所提的意見都表示尊重。

