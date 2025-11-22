美跨黨派參議員提案 對台六項保證入法

美國跨黨派參議員廿日共同提出「對台六項保證法」，旨在將維繫美台關係近半世紀的「六項保證」正式賦予法律效力，成為美國對台政策的基礎。（法新社檔案照）

美國跨黨派參議員廿日共同提出「對台六項保證法」，旨在將維繫美台關係近半世紀的「六項保證」正式賦予法律效力，成為美國對台政策的基礎。此案由猶他州共和黨籍參議員匡希恆及俄勒岡州民主黨籍參議員默克利聯手推動，重點在於強化國會監督、防止任何一屆美國政府在未經立法審查的情況下，片面改變或背離美國對台灣的長期承諾。

防止美政府背離對台承諾

「六項保證」具體內容包括：一、美國未同意設定終止對台軍售的日期；二、美國未同意就對台軍售與中華人民共和國進行諮商；三、美國不會在台灣與中華人民共和國之間扮演調解人的角色；四、美國未同意修訂「台灣關係法」；五、美國未改變其對台灣主權議題的立場；六、美國不會施壓台灣與中華人民共和國進行談判。

匡希恆表示，「六項保證」自前總統雷根一九八二年首次提出以來，一直是美國對台政策的基石，此法僅將這些長期承諾法制化並具備完整法律效力。他強調，隨著北京加強其施壓行動，這關乎清晰性、威懾力，以及向台灣展現美國的支持是基於原則、兩黨一致且堅定不移的。

默克利則說，這項跨黨派法案將美國對台政策的基石法典化，確保沒有任何一屆政府可以在幕後推翻這項承諾，並傳達一個強烈的訊息，「國會兩黨都不會容忍任何破壞這項重要夥伴關係的行為」。

根據此法案的內容，未來任何美國政府欲採取行動改變對台軍售、修訂長期政策，或施壓台灣與中國進行談判之前，都必須依規定知會國會，並提供完整的理由說明。而國會將有最多六十天的審查期，且有權透過「共同決議」予以否決，藉此強化立法監督。法案也重申，維持「六項保證」是符合美國的國家、經濟與安全利益，並有助於印太地區的和平與穩定。

美國眾議院今年稍早也已提出同名的配套法案，由民主黨籍眾議員克利什納穆希、米克斯、史丹頓及共和黨籍眾議員金映玉、能恩、馬爾利奧塔克斯等共同提案。眾議院版本法案已於今年九月送出外交委員會。美國國會法案須經參、眾兩院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才完成立法程序。

