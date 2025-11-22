無懼中共威脅 沈伯洋抵荷蘭談民主防衛

民進黨立委沈伯洋（左）、范雲（右）昨抵達荷蘭，兩人並在海牙國際刑事法院（ICC）前合影。（取自范雲臉書）

中國官方宣稱立案偵查的民進黨立委沈伯洋，無懼中方恫嚇「全球通緝」，繼赴德國國會作證後，昨已抵達荷蘭海牙，預計與擔任「國際自由聯盟（Liberal International，LI）副主席的同黨立委范雲出席該聯盟年度行政會議，並參與多項座談會，與全球自由民主政黨代表進行深度座談。

與范雲 現身國際刑事法院前

​中國去年將沈伯洋列入「台獨頑固分子」制裁清單，重慶市公安局十月底更宣稱以涉嫌「分裂國家罪」對沈伯洋立案偵查，聲稱可透過「國際刑警組織」（INTERPOL）發布「紅色通緝令」全球抓捕；但此說已被該組織駁斥。

請繼續往下閱讀...

范雲昨晚在社群發布與沈伯洋在海牙國際刑事法院（ICC）前合照，證實兩人已抵達海牙。她說，很榮幸得到兼民進黨主席的總統賴清德的信任，代表民進黨擔任聯盟的共同副主席，她也引述前總統蔡英文說，「外交就是一棒接一棒，我們繼續一起為台灣奮戰」。

沈伯洋則說，ICC是獨裁者被審判的地方，諷刺的是他作為民主守衛者，反而被獨裁政權通緝，但他不感到畏懼。他也說，雖然很多台派朋友最近看到立院很多爛法案被通過感到失望，但中國的劇本就是要讓人失望、仇恨、冷漠、恐懼，這些劇本對他無效，相信對台灣人也不會有效。

沈伯洋表示，此行受LI邀請與世界近百個自由世界的政黨，討論與獨裁政權對抗的時代的因應之道，他會繼續努力拓展外交，讓大家知道台灣的處境，以及台灣與所有民主同盟站在一起。

LI年度行政會議昨起至廿三日在海牙舉行。沈伯洋預計於台灣時間今天下午六時十五分，出席由LI人權委員會主辦的「在政治操弄時代捍衛民主」座談會，與加拿大、塞爾維亞、荷蘭等國政要探討如何應對威權勢力的資訊戰與滲透。范雲則於今晚九時卅分與荷蘭、烏克蘭、委內瑞拉及黎巴嫩政要商討動盪國際局勢下的自由派對策。

此外，沈伯洋與范雲明晚也將出席由歐洲自由民主聯盟（ALDE）與亞洲自由民主聯盟（CALD）合辦的「印太與歐洲安全：發展、議題與挑戰」聯合會議。

