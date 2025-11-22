為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    譴責中國挑釁 IPAC：高市憂慮台海 合情合理

    2025/11/22 05:30 記者方瑋立／台北報導
    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）21日發聲挺日本，嚴厲譴責中國駐日外交官威脅性言論，並重申日相高市早苗關切台海局勢合情合理。（圖取自IPAC官方X帳號）

    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）21日發聲挺日本，嚴厲譴責中國駐日外交官威脅性言論，並重申日相高市早苗關切台海局勢合情合理。（圖取自IPAC官方X帳號）

    日本首相高市早苗近重申「台灣有事即日本有事」立場引起中國不滿，除駐日外交官以「斬首」威脅外，也大動作採取暫停日本水產輸入、在黃海實彈射擊等手段。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）昨發布聲明，強烈譴責中國外交官威脅言論，並重申高市對台海局勢升溫表示擔憂完全「合情合理」。

    籲各國公開支持日本 明確劃定台海紅線

    IPAC是由四十三個國家及歐盟的議會超過二九〇名跨黨派國會議員組成的國際組織，目的為關注並改革各國對中國政策。我國去年七月加入IPAC成為正式會員國，共同代表主席是民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿。

    IPAC聲明指出，該聯盟成員強烈譴責中國駐大阪總領事向高市首相發表威脅性言論。此類帶有恐嚇意味的言論完全不可接受，並凸顯北京近年在全球各地一再破壞外交規範的趨勢。IPAC重申，高市首相對台海局勢升溫表示憂慮完全合情合理，其警告指出「形勢關乎生死存亡」，基於審慎的戰略判斷，而非挑釁。

    IPAC表示，高市主張與國際社會逐漸形成的共識一致，即「台灣的安全，就是全球的安全」。若未能有效嚇阻或降低台海風險，後果可能使全球經濟陷入衰退，不能坐視不理。七國集團（G7）早前重申其反對任何單方面改變現狀的立場是正確的。

    IPAC強調，現在需要以具體行動表示支持，呼籲各國政府公開支持日本，明確劃定台海的紅線，並協調一套具實質效果的政治與經濟措施，以有效嚇阻衝突。台灣人民必須能自由決定自己的未來，而任何危及全球繁榮的行徑都必須受到遏制。

