挺高市早苗 李逸洋籲國人：買爆日農水產品

駐日代表李逸洋表示，高市首相把台灣的安全當成日本國內自身安全一樣看待，如今日本受到中國的經濟脅迫，呼籲台灣民眾買爆日本農水產品，幫助日本。（資料照）

中國不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言，對日本進行包括發布旅遊警示、停止進口水產品等複合式攻擊。駐日代表李逸洋廿一日表示，高市首相把台灣的安全當成日本國內自身安全一樣看待，如今日本受到中國的經濟脅迫，呼籲台灣民眾買爆日本農水產品，幫助日本。

賴吃日水產照 登東京街頭、電車螢幕

為了力挺日本，賴清德總統廿日透過社群貼出他的壽司午餐，菜色有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的扇貝，並透過駐日代表處X帳號轉發日文版內容。該則發文廣受日本NHK、共同社等主流媒體報導，更登載於東京新宿、秋葉原街頭及電車內告示板，引起高度關注。日媒也報導外交部長林佳龍期盼台灣民眾以行動表達對高市首相及其政策的支持，多到日本觀光、多購買日本產品。

請繼續往下閱讀...

李逸洋說，高市首相把台灣的安全當成日本國內自身安全一樣看待，任何一位深愛台灣、認同台灣的民眾內心無不深受感動，感激萬分。

他表示，中國停止進口日本水產品，目的就是要傷害日本的經濟，所有深愛台日友好的台灣人民目前能做的就是一起來買爆日本水產品，讓日本經濟能夠不受這次中國禁買的傷害。

中國二〇二一年禁台灣鳳梨進口，前日本首相安倍晉三大力促銷台灣鳳梨，李逸洋指出，在日本民眾力挺之下，如今日本已成為台灣鳳梨最大買家。此外，台灣的香蕉、芒果、鮪魚，日本也是最大買家。

另一方面，日本七十七．五％的外銷蘋果、五十八．六％的外銷葡萄、五十三．四％的外銷山藥以及四十二．五％的外銷柿子賣到台灣，台灣是日本這四項農產品最大出口國。台灣也是日本的干貝、和牛、水蜜桃、草莓及梨子這五項農水產品的第二大出口國。

李逸洋強調，此次中國停止日本水產品進口，衝擊最大是干貝，台灣應該大力購買干貝，讓台灣從第二名出口國晉升為第一名，減少日本損失，支持高市內閣，也回報當年日本在台灣鳳梨危機時出手相援之恩。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法