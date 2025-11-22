台美日反對中國恫嚇 谷立言、片山和之、潘孟安舉杯敬友誼

日本駐台代表片山和之（左）昨與總統府秘書長潘孟安（右）洽談公務，並享用來自青森的蘋果與蘋果汁。（取自潘孟安臉書）

中國因不滿日本首相高市早苗公開談論「台灣有事」，實施旅遊禁令並祭出報復性經濟制裁，反而激起台灣等民主友盟挺日風潮。繼賴清德總統前天午餐吃日本水產，美國在台協會處長谷立言、日本駐台代表片山和之分別與總統府秘書長潘孟安相聚，喝清酒與品嚐日本蘋果，藉此表達共同反對中國的恫嚇行徑。

潘：熱情展現台美日情誼、共同默契

美國在台協會以「かんぱい！乾杯 敬友誼！」為題，由谷立言署名發文指出，廿日晚間他與潘孟安以日本清酒舉杯，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及「我們對日本堅定不移的共同支持」，並發布谷立言、潘孟安及立委林楚茵三人一同乾杯的照片。

潘孟安則透露，前晚與谷立言有場餐會，「他見面就說，想請我喝日本清酒」。這充分、熱情的展現台灣、美國、日本的情誼，也是民主國家的共同默契。

潘孟安並說，片山代表昨天來洽談公務，並一起享用來自青森的香甜蘋果與蘋果汁，也特別贈送片山南投埔里的陳紹，象徵台日之間愈陳愈香的交流合作。

綠委促國航推優惠方案 鼓勵國人遊日

民進黨高雄市立委邱議瑩、許智傑、李柏毅、黃捷等，加上林楚茵，昨則在立法院召開「高市挺高市」記者會。高雄市選出的邱議瑩強調，台灣要趁此機會向日本伸出援手，喊出「日本有事就是台灣有事」，「台日友好」的情誼應該在這時再度充分展現。

關於具體支持方式，邱議瑩向國籍航空業者喊話，建議可搭配中央政府普發現金新台幣一萬元的政策，由國籍航空發放一千元折價券，結合觀光署與日本官方接洽合作，共同推動更多旅遊方案，展現台灣人對日本的支持。許智傑強調，日本朝野政黨皆表態支持高市早苗的言論，呼籲國民黨可以一起支持高市，這是國與國之間尊嚴的問題。

黃捷認為，高市早苗對台灣的支持十分重要，台灣不應該讓日本感到孤單，呼籲國人應用實際行動支持，包含多採購日本水產、多赴日本觀光等。林楚茵談到，過去安倍晉三吃台灣農產挺台灣，希望今天台灣也要展現「吃人一口還人一斗」的精神。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

美國在台協會處長谷立言（左）前晚與總統府秘書長潘孟安（中）、民進黨立委林楚茵（右）共飲日本清酒，表達民主友盟力挺日本立場。（取自美國在台協會臉書）

