美國務院發聲挺日 反對武力改變台海現狀

強調華府對美日同盟、日本防衛承諾 堅定不移

日本首相高市早苗「台灣有事」主張引發中國憤怒，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）廿一日在社群媒體發文表達立場，強調華盛頓對美日同盟和日本防衛承諾堅定不移，重申堅定反對以武力、脅迫手段片面改變台灣海峽現狀。

美駐日大使：將強化同盟威懾力

皮戈特寫道，「美方對美日同盟和由日本治理的釣魚台列嶼（尖閣諸島）在內的日本防衛承諾堅定不移。美日同盟依然是印度─太平洋地區和平與安全的基石」、「我們堅定反對任何透過武力或脅迫試圖片面改變台海、東海和南海現狀的行徑」。中央社報導指出，此為中日外交風暴後國務院首次主動發聲並提及美日同盟重要性。

根據日本共同社報導，美國駐日大使葛拉斯廿一日與官房長官木原稔在首相官邸會談後接受採訪表示，兩人在會談中「討論了中國的挑釁性應對」，他向木原表示，「美國毫無疑問會堅定不移地支持日本及日本國民」，雙方在會談中確認將攜手強化美日同盟的威懾力和應對能力。葛拉斯並抨擊中國「不必要的威脅會損害信任，破壞地區穩定」。

參議員石平：善用美日同盟抗中

彭博報導，日本維新會對中強硬派，華裔日籍參議員石平接受訪問時指出，迅速尋求讓步將導致長期損害，日本政府應善用與美國的同盟關係抗衡中國威脅。呼籲高市勿在中國要求下撤回言論，她所提出的台灣有事論述，明確向中國傳達日本準備好協助美國維護台灣獨立性。

石平建議若中國以稀土出口限制施壓，日本可聯合美國限制中國取得半導體製造設備，發揮日本在該領域的關鍵優勢。

石平指出，儘管中國言辭強硬，實際行動仍有所節制，例如僅發布旅遊警示而非全面禁令，且顧及日本企業在華雇用大量員工，不太可能採取極端經濟報復。他認為日本無需急於讓步，因中國最終會考量自身利益而緩和對日威脅。

