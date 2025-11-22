一週修一次》 財劃法離島條款三讀

立法院21日舉行院會處理法案，三讀通過財政收支劃分法第十六條之一及第三十八條之二條文修正草案。（記者方賓照攝）

立法院藍白兩黨去年十二月三讀通過「財劃法修正案」，行政部門指因計算公式有誤，造成三四五億統籌分配稅款無法分配下去，包括給離島的補助款。國民黨團對此再提財劃法部分條文修正草案，針對離島算式進行修正，並於昨天的立法院院會三讀通過。

財政部日前表示，立法院去年底三讀修正通過的財劃法第十六條之一明定普通統籌稅款九〇．五％分配本島直轄市及縣市、二．五％分配離島的計算公式，其分子按本島各市縣及離島分開計算，分母則規定按全部直轄市及縣市計算，致無法全數分配。

國民黨團總召傅崐萁昨於朝野協商表示，財政部長莊翠雲說財劃法公式錯誤，完全沒有所謂公式錯誤，「你們看不懂，我們再修一次，讓你看清楚什麼叫做分配清楚」。國民黨立委陳玉珍也在院會發言說，原條文規定很清楚，本來統籌分配款是可以分配完的，但民進黨說公式不清楚，國民黨團只好再修財劃法，給予明確的規定。

立法院院會昨經表決，在野黨靠著人數優勢，通過國民黨團所提的再修正動議。三讀條文明定，在普通統籌分配稅款分配權數中，計算直轄市及各縣市的項目均新增「不含離島」之文字；在分配離島三縣市的權數計算中，將「占全部直轄市及縣（市）」修正為「占離島三縣（市）」；人口指標占權重百分之四十五之權數計算，人口數與所得能力兩細部指標，「按各直轄市及縣（市）」修正為「按離島各縣（市）」。

三讀條文也明定，完成修正的第十六條之一之施行日期，溯及至今年三月廿一日起生效。

