院版財劃法 柯志恩：分配指標更為細緻

行政院版財政收支劃分法修正草案前天以電子公文火速送立法院，盼下週就能付委審查。國民黨立委蘇清泉昨說，因為高雄、屏東本來分比較少，現在都有受益，公平一點本來就會支持；國民黨立委柯志恩讚許，整體來看院版的分配指標比現行制度更為細緻，例如清楚區分「財政努力」與「基本建設」兩大指標，這些制度性改善，都值得肯定。

柯志恩強調，不管是已經三讀通過或是院版財劃法，只要能使地方財政規模獲得大幅改善，她都樂觀其成。更重要的是，行政院應盡速公布廿二縣市的試算結果，並誠懇徵求地方政府的認同與支持，期許最後朝野能達成共識，讓財劃法的爭議早日畫上句點。

國民黨立委陳玉珍說，她有仔細看過院版財劃法，首先對離島部分，「課徵自金、馬兩縣的菸酒稅八十％回歸金馬」，這一點要予以肯定；而院版將離島土地面積及人口數採兩倍計算，過去就已施行，不是新措施，反而是原本離島部分有特別匡列二．五％的部分，院版沒有，相較國民黨版反而是不足的，院版要再補充。

陳玉珍指出，各縣市部分，院版文字敘述很多，但沒有藍版明確，各縣市難以評斷其公平性，像在開盲盒，請政院將數字指標定量、明確化，送到立院充分討論。

國民黨立委楊瓊瓔也認為，修法應針對水平分配，衡平地方財政差距，但分配指標的權重，地方都還沒有共識。另對政院版財劃法，中央表示地方政府獲配統籌分配稅，加計一般性補助及計畫型補助總數會增加，但各地方政府仍不知道自己是不是真的增加或增加多少，因缺乏計算所需的基礎數據，導致地方政府至今無法算出最終結果，根本無法評估影響。

謝龍介：院版加大控制力度 不可取

部分藍委持質疑意見。國民黨立委邱鎮軍表示，行政院稱院版財劃法是在「釋出財源」。但地方最重要、最能自主的一般性補助款，被院版一刀削掉一〇八〇億元，這種「釋出」大概只有行政院才講得心安理得。國民黨立委謝龍介也表示，院版財劃法沒有明確公式，錢跟權都在他手上，加大控制的力度，這是不可取的。

至於黨團態度，國民黨團書記長羅智強認為，等立法院通過的財劃法上路後，看施行狀況，院版財劃法才有討論的基礎，說穿了院版財劃法就是政治操作，表面上說哪邊增加多少，實際上是數字遊戲，要補助誰、不補助誰，都是政院自己決定。

