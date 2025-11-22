院版財劃法 卓揆請立院快審查

行政院長卓榮泰昨表示，拜託立法院將這部有共識的院版財劃法儘快排審。（記者方賓照攝）

行政院院會廿日通過「財劃法修正案」，以電子公文火速送立法院，盼下週就能付委審查，但立法院院會昨仍針對離島條款通過財劃法部分條文修正案。立法院長韓國瑜處理前於朝野協商詢問各黨團，是否等行政院版財劃法進到立法院後一併處理，民眾黨團幹事長陳昭姿現場表達不同意。民眾黨團總召黃國昌更強調，若政院版送來立法院，民眾黨團會「退回」。

行政院長卓榮泰昨在立院受訪表示，他拜託立法院將這部有共識的院版財劃法儘快排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續擴大發生，讓國家永續、財政能夠健全。據了解，卓揆廿四日中午將在行政院召開擴大行政立法協調會報，與民進黨立委溝通，並討論後續的國會攻防。

黨政人士表示，廿四日的行政立法協調會報，會把行政院版草案的內容，負責任的跟黨團所有立委再次說明，雖然過去行政院已跟黨團幹部與召委說明過，但財劃法影響地方甚鉅，而立委來自各個選區，有必要再度說明行政院的立場與態度，也聽取黨團對於國會情勢的意見。

黨政人士指出，雖盼政院版財劃法廿五日就能付委審查，但程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，無法樂觀期待。如果屆時無法付委，立院民進黨團將在廿八日提出變更院會議程的議案。

韓國瑜昨主持朝野協商，由於朝野對離島條款的財劃法修法沒有共識，韓建議等行政院版本進入到立法院時一併處理，並詢問黨團幹部有沒有意見，陳昭姿馬上表示反對；國民黨團總召傅崐萁未舉手發言，僅表示去年七月就叫政院提版本了。由於白營態度強烈，韓國瑜裁示，既然沒有辦法達成共識，就提報院會處理。

黃國昌則召開記者會指出，立法院沒有授權行政院可以砍掉給地方的一般性與計畫型補助款，行政院卻違法編列預算，不僅統籌分配款只剩八二一三億（立院新修版為八八七四億），更剋扣一般補助款從二五〇〇億降低為一四二一億、計畫型補助款則從二九五四億降低為二三六八億，每一項都比立院新修版少。

黃批評，行政院正事不做，立院已經三讀修法、翻頁過去，火車已經開走、國家要往前進，「不可能因為你遲交作業，全部停下來等你上火車」，民眾黨團態度很清楚，院版財劃法送來立院，民眾黨團會退回，要求行政院依法編列三讀通過的預算。

