恢復公投綁大選 民團憂：助長認知作戰介入

立法院會昨天在藍白立委聯手下，三讀通過「公民投票法修正案」，讓「公投綁大選」暌違六年後正式復辟。民團憂心，藍白兩黨無視社會共識，草率強行通過修法，未來恐壓縮公投議題討論空間，更可能與中國對台威脅和大量錯假資訊連動，破壞台灣民主穩定運作的機制。

回顧「公投法」變革歷程，自二〇〇三年施行後，因提案及連署門檻過高，加上投票須達投票率過半與有效票過半的「雙二一」規定，被詬病為「鳥籠公投」。立法院二〇一七年修法，降低通過門檻．改為同意票多於不同意票，且同意票需達投票權人總數四分之一，「公投綁大選」亦明文入法。

2021年「公投綁大選」公投未過關

然而，二〇一八年九合一選舉，高達十項公投案同時登場，造成選務混亂，甚至出現一邊開票、一邊投票的爭議。為防再度失序，立法院於二〇一九再度修法，明定二〇二一年起每兩年舉辦一次，八月的第四個星期六訂為公投日。

國民黨稱新修版本為「鐵籠公投」，並於二〇二一年拋出「公投綁大選」公投案，但同意票不僅少於不同意票，也未達投票權人總數四分之一的法定門檻，最終未能通過。直到昨天，立法院會在藍白立委聯手下，讓「公投綁大選」制度回歸。

壓縮公投議題討論空間

對此，公民監督國會聯盟執行長張宏林受訪表示，藍白不斷破壞大家所信任的投票制度與結果，包括提議不在籍投票、或調整選舉民調公布時間，這次再度以草率、架空討論的方式強勢通過「公投綁大選」，若社會對議題未能取得共識、民眾難以消化大量資訊，恐怕加劇投票過程的混亂。

關於制度利弊，張宏林評估，雖然站在增高投票率的角度，合併選舉有其優勢，但公投門檻調整後，政黨更容易提出議題，貿然合併恐導致許多議題的討論空間被壓縮。此外，當前環境已與過往不同，尤其是中國對台灣的壓力與威脅，以及網路錯假資訊的連動，可能造成混亂的共伴效應，讓認知作戰更有機會介入，進而加深台灣社會的分裂。

