新聞分析》藍綠財劃法之爭 錦上添花vs雪中送炭

政院版財劃法VS藍白修正版

記者鄭琪芳／特稿

繼去年底強行通過財劃法後，在野黨上週五突襲二修財劃法，不僅未導正分配公式錯誤問題，反而製造更多問題。為解決財劃法爭議，行政院昨通過財劃法修正草案，與新版財劃法相較，除解決三四五億餘元無法分配問題外，最大不同在於，新版財劃法只是「錦上添花」，讓部分縣市富者愈富；政院版財劃法則有「雪中送炭」效果，優先彌補基本財政收支差額，且考量人口結構、土地管理及污染防治等，有助於縮小城鄉差距、均衡區域發展。

新版財劃法統籌稅款規模大增四一六五億元（不含稅收分成影響數），但分配公式偏重人口數及營業額，以北市分到一一四九億元最多、增四四二億元，新北約九五八億次之、增加四〇七億元；其中北市光是營業額一項指標就分到七二三億元，比今年獲配總數還要多，但北市營業額有部分來自外縣市工廠的貢獻，「稅收算台北、污染留地方」，已是長期遭詬病的現象，新版財劃法更加劇不公。政院版財劃法則優先彌補基本財政收支差額，且降低營業額權重，並納入工業及農業人口、農林漁牧產值等，分配公式指標更均衡，可避免「富者愈富、貧者愈貧」現象。

請繼續往下閱讀...

另，新版財劃法明定一般性補助款不得減少，中央只好大砍計畫型補助款，即便如此，明年中央總預算仍須舉債二九九二億元；再修版財劃法更要求計畫型補助款也不能減，如此一來，中央須舉債五六三八億元，但今年度總預算舉債上限僅四五五二億元，等於要求中央違法舉債。況且，計畫型補助款本就依地方建設需求而定，例如北市捷運蓋完了，卻維持同樣計畫型補助款，合理嗎？

相較之下，政院版財劃法較新版財劃法多釋出三一九億元，僅須增加舉債約三百億元，且維持計畫型補助款整體規模，並保障各縣市統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款獲配合計數不低於二〇二五年，地方財源增加同時，也兼顧中央財政穩健。為台灣長遠發展之計，朝野應摒棄成見、理性協商，讓財劃法之爭劃下句點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法