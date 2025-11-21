為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    院版財劃法出爐 財政部：統籌款、一般及計畫補助款合計不低於今年

    2025/11/21 05:30 記者謝君臨、鄭琪芳／台北報導
    政院版財劃法VS藍白修正版

    政院版財劃法VS藍白修正版

    行政院院會昨通過院版「財政收支劃分法修正草案」，將函送立法院審議。財政部指出，該草案不但將中央挹注地方的整體規模拉到一．二兆餘元創下新高，且為因應國家整體區域平衡發展，更保障統籌稅款、一般性補助款、計畫性補助款獲配合計數不低於今年度「舊版財劃法」的分配水準。

    財政部長莊翠雲也表示，上週通過的再修版財劃法未修正錯誤分配公式問題，政院版幫忙修法回溯，解決三四五億餘元無法分配問題。

    對於六都質疑政院版未試算各縣市分配金額，莊翠雲說，主計總處還要找地方討論事權調整，尚無法精算分配金額，但各縣市獲配金額均較二〇二五年增加，其中直轄市獲配數成長十五．二％、縣市成長二十七．四％，桃園市獲配金額成長三十九％，增幅為六都最高。

    財政部國庫署長陳柏誠昨於行政院記者會表示，院版財劃法有五大優點，首先是中央挹注地方再創新高，統籌分配稅款、一般性補助及計畫型補助三項合計不低於一一四年度，整體共將挹注地方一兆二〇〇二億元，再創歷史新高。

    陳柏誠指出，其次是「擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方」，修法後統籌稅款規模達八二一三億元，較一一四年度大幅增加三五三七億元，也因統籌稅款已大幅增加，一般性補助款無須再編列增裕財源，其中一〇八〇億元改回歸地方自辦事項，落實錢權相符原則。

    陳柏誠說，第三是「優先彌補基本財政差額，一般性補助款全設算」，統籌稅款將優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等。而一般性補助款二五〇一億元，當中教育、社福及基本設施三項設算維持一四二一億元，其餘一〇八〇億元納入基本財政需要額，以統籌稅款優先彌補。

    陳柏誠表示，第四是「公式更公平，指標更均衡」，院版讓廿二市縣公式一致，解決直轄市和一般縣市「誰先分、誰後分」的問題；並整合地方政府多數意見，精進財政努力及基本建設分配機制，分配指標設計更均衡；同時考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡發展。

    陳柏誠指出，最後是「維持計畫型補助款整體規模，地方建設不中斷」，院版除增加地方財源，也兼顧中央財政穩健；計畫型補助款扣除前瞻五期到期經費，維持二三六八億元補助規模，繼續支持地方軌道等重大公共建設，提升民眾生活品質。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播