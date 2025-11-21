院版財劃法出爐 財政部：統籌款、一般及計畫補助款合計不低於今年

政院版財劃法VS藍白修正版

行政院院會昨通過院版「財政收支劃分法修正草案」，將函送立法院審議。財政部指出，該草案不但將中央挹注地方的整體規模拉到一．二兆餘元創下新高，且為因應國家整體區域平衡發展，更保障統籌稅款、一般性補助款、計畫性補助款獲配合計數不低於今年度「舊版財劃法」的分配水準。

財政部長莊翠雲也表示，上週通過的再修版財劃法未修正錯誤分配公式問題，政院版幫忙修法回溯，解決三四五億餘元無法分配問題。

對於六都質疑政院版未試算各縣市分配金額，莊翠雲說，主計總處還要找地方討論事權調整，尚無法精算分配金額，但各縣市獲配金額均較二〇二五年增加，其中直轄市獲配數成長十五．二％、縣市成長二十七．四％，桃園市獲配金額成長三十九％，增幅為六都最高。

財政部國庫署長陳柏誠昨於行政院記者會表示，院版財劃法有五大優點，首先是中央挹注地方再創新高，統籌分配稅款、一般性補助及計畫型補助三項合計不低於一一四年度，整體共將挹注地方一兆二〇〇二億元，再創歷史新高。

陳柏誠指出，其次是「擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方」，修法後統籌稅款規模達八二一三億元，較一一四年度大幅增加三五三七億元，也因統籌稅款已大幅增加，一般性補助款無須再編列增裕財源，其中一〇八〇億元改回歸地方自辦事項，落實錢權相符原則。

陳柏誠說，第三是「優先彌補基本財政差額，一般性補助款全設算」，統籌稅款將優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等。而一般性補助款二五〇一億元，當中教育、社福及基本設施三項設算維持一四二一億元，其餘一〇八〇億元納入基本財政需要額，以統籌稅款優先彌補。

陳柏誠表示，第四是「公式更公平，指標更均衡」，院版讓廿二市縣公式一致，解決直轄市和一般縣市「誰先分、誰後分」的問題；並整合地方政府多數意見，精進財政努力及基本建設分配機制，分配指標設計更均衡；同時考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡發展。

陳柏誠指出，最後是「維持計畫型補助款整體規模，地方建設不中斷」，院版除增加地方財源，也兼顧中央財政穩健；計畫型補助款扣除前瞻五期到期經費，維持二三六八億元補助規模，繼續支持地方軌道等重大公共建設，提升民眾生活品質。

