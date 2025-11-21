財政部：藍白財劃法 國家破產風險升高

政院版財劃法VS藍白修正版

在藍白立委狹人數優勢主導下，立法院十四日再度三讀通過「財政收支劃分法修正案」。對此，財政部國庫署長陳柏誠昨於行政院記者會中，明確指出藍白「再修版財劃法」不但未解決先前的三大問題，反而造成更大的五大問題，包括迫使中央舉債超過上限、國家破產風險升高等。

舉債超過上限、城鄉差距更大…

二〇二四年十二月廿日，藍白強勢三讀通過「新版財劃法」，卻因公式錯誤等問題，造成三四五億元統籌分配款無法發放。不料，藍白又於本月十四日通過「再修版財劃法」。

陳柏誠表示，再修版財劃法不但未解決公式錯誤、垂直（錢權）分配不合理、水平（城鄉）分配不平均三大問題，還造成更嚴重的五大問題。

陳柏誠說，首先是「迫使中央舉債超過上限，國家破產風險升高」，二〇二四年新版財劃法已導致一一五年度總預算舉債二九九二億元，再修版財劃法將再迫使中央舉債到達五六三八億元，超過公債法年度舉債十五％上限。

陳柏誠表示，其次是「沒有反映地方財政能力，影響地方補助規模」，各縣市財力級次與「舊版財劃法」相同，無法合理反映各縣市實際財政能力，也直接影響各縣市獲得配合款額度。

陳柏誠說，第三，「城鄉差距只會更大，不會更小」，再修版明定各地方政府的一般性補助款，不得少於施行前一年度預算數。在財力級次不變、事權分配不變、公式計算不變的狀況下，只會再次擴大城鄉差距。

陳柏誠指出，第四為「富者更富，弱勢難以翻轉」，再修版明定計畫型補助款不得低於過去十年平均值，這將讓計畫性補助缺乏彈性，財力弱勢縣市無法多拿，難以翻轉。

陳伯誠續指，最後則是「地方執行難以檢驗，排擠其他建設資源」，再修版明定，經核定後的跨年度及分年度的延續性計畫型補助款，非經地方政府同意不得任意終止或變更補助金額。這將使中央難以檢驗地方實際執行進度，導致資源鎖在成效不彰的案子上，排擠其他建設經費。

