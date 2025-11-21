為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    陳其邁支持院版財劃法 張善政肯定卓揆作法

    2025/11/21 05:30 記者王榮祥、鍾麗華、黃子暘、謝武雄、孫唯容／綜合報導
    行政院院會昨通過財劃法修正案，高雄市長陳其邁表態支持行政院版財劃法草案，強調財劃法前兩次修法，高雄市是本島十九縣市增幅最少的縣市，非常不公平（記者王榮祥攝）

    行政院院會昨通過財劃法修正案，高雄市長陳其邁表態支持行政院版財劃法草案，強調財劃法前兩次修法，高雄市是本島十九縣市增幅最少的縣市，非常不公平（記者王榮祥攝）

    行政院院會昨通過財劃法修正案，高雄市長陳其邁表態支持行政院版財劃法草案，強調財劃法前兩次修法，高雄市是本島十九縣市增幅最少的縣市，非常不公平；高市財政局指出，政院版保障高雄三大財源不減少，兼顧區域均衡發展，相對對高雄市民更公平。

    侯、蔣盼釐清事權分配

    行政院秘書長張惇涵昨在院會後記者會表示，院版的財劃法經試算，全國廿二縣市統籌款、一般型補助款、計劃型補助款總額都比今年還要再增加，十六個縣市成長廿五％、六個直轄市成長十五％，他並喊話，「六都支持院版財劃法，就是支持其他十六個縣市」。

    桃園市長張善政受訪時對行政院作法持肯定態度，他說，幾個月前參加院會呼籲行政院提出自己的財劃法版本，當時行政院持否定態度，說要讓立法院修法，如今願意提出院版，相信是一個很好的進展。

    新北市長侯友宜則表示，希望中央、地方事權分配部分更清楚，包括水平分配各項指標、垂直分配額度把它說清楚，中央地方好好溝通後就攜手往前走，這才是人民之福。

    台北市長蔣萬安受訪也指出，會議並未告知地方政府，具體會獲配到多少的統籌分配款、一般性補助款，需要中央提供具體數字，才有後續討論的基礎。另就事權分配，接下來都要進一步溝通，希望透過理性討論，能夠對地方政府財源挹注、持續推動地方建設。

